Das dritte Comeback Nach der erneuten Operation will Turmspringer Martin Wolfram nichts überstürzen und schließt einen Rücktritt aus.

Der Blick von Martin Wolfram geht trotz der Rückschläge nach vorn. © robert michael

Eigentlich passt es prima. In der heißen Weihnachtsgeschenke-Kaufphase ist Zeit bekanntlich immer knapp. Martin Wolfram hat jetzt viel davon. Er ist krankgeschrieben, mal wieder. Und mal wieder ist daran die Schulter schuld. Die Verletzungschronik entwickelt sich allmählich zur unendlichen Geschichte.

„Ich hoffe, dass es nun aber mal gut ist“, sagt der Wasserspringer, der vom Zehnmeter-Turm zu den weltweit Besten gehört. Vor einer Woche wurde der 24-Jährige in der Berliner Charité operiert, er ist dort praktisch Dauergast. Für den Professor war es bereits der dritte Eingriff in Wolframs Schultern.

Angefangen hat alles 2012 bei den Olympischen Spielen. Im Finale renkt er sich beim Eintauchen die rechte Schulter aus, springt trotzdem weiter und wird Achter. Es folgt die erste Operation. Als er endlich wieder zurück auf dem Turm ist, beginnt die linke Schulter zu schmerzen. Wieder muss er auf den OP-Tisch. 2015 feiert er bei der EM in Rostock ein furioses Comeback, holt überraschend Gold.

Doch die Schmerzen kehren immer wieder zurück, vor den Rio-Spielen helfen nur noch Cortison-Spritzen. In Brasilien springt er mit Tapes auf der Schulter auf Platz fünf. „Ich bin sehr erleichtert, dass ich es nach diesem Olympiafinale geschafft habe, nicht vom Krankenwagen weggefahren zu werden“, sagt er nach dem Wettkampf.

Eine Schulter als Baustelle

Vergangene Woche nun wurden Teile des Knochens entfernt. „Durch die Arthrose ist der Knorpel in der rechten Schulter fast komplett weg. Deshalb musste ein bisschen Platz geschaffen werden für die Sehnen“, erklärt er. Es klingt fast wie auf einer Baustelle, und vielleicht trifft es das auch ganz gut. Aber Arthrose mit 24?

Nach dem freien Fall aus zehn Metern wirken beim Eintauchen enorme Kräfte. Das fördert den Verschleiß. Wolfram ist nicht der erste Dresdner Turmspringer, der dies zu spüren bekam. Jan Hempel, Olympia-Zweiter 1996, wurde insgesamt zehnmal operiert. Tony Adam, der als eines der größten deutschen Wassersprung-Talente galt, musste seine Karriere beenden, bevor sie richtig begann. Und Wolframs Trainingspartner Timo Barthel zog sich diese Woche ebenfalls eine Schulterverletzung zu, muss zwar nicht operiert werden, fällt aber dennoch einige Wochen aus.

„Bei mir kamen noch die Vorschädigungen von London dazu, da war nicht mehr alles intakt“, sagt Wolfram. Neulich hat er mal die Narben auf seinen Schultern gezählt, er kam auf 16. „Ich habe zwar gehört, dass Narben sexy sein sollen, aber irgendwann ist auch mal gut“, findet er.

Die dritte OP sei komplikationsfrei verlaufen, sagt er. In acht Wochen könne er langsam wieder mit dem Training beginnen. Das ist womöglich ein Trost: Diesmal wird es mit der Rückkehr auf den Turm deutlich schneller gehen als nach den ersten beiden Eingriffen. „Aber ich werde jetzt nichts überstürzen, den Fehler mache ich nicht noch einmal.“

Im nächsten Sommer sind die EM in Kiew und die WM in Budapest die Höhepunkte. Über mögliche Platzierungen und Medaillen will er jedoch nicht reden. Das ist alles noch so weit weg, und vielleicht wird man ja auch vorsichtiger, wenn der eigene Körper die Pläne immer wieder durchkreuzt.

Das gilt auch für das Synchronspringen. Dort sind seit Jahren der Dresdner Sascha Klein und sein Berliner Partner Patrick Hausding gesetzt, das Duo holte 2013 WM-Gold und achtmal in Folge den EM-Titel. Klein hatte angekündigt, dass er spätestens nach der WM zurücktreten wird. Dass sich Hausding nach all den Erfolgen des Duos noch einmal einen neuen Partner sucht, ist unwahrscheinlich. „Ich lasse mich da überraschen“, sagt Wolfram.

Ein vorzeitiges Karriereende aus Rücksicht auf die angeschlagenen Schultern ist für Wolfram aber kein Thema. „Ich glaube nicht, dass ich dauerhafte Schäden davontragen kann“, sagt er. „Dafür war die letzte Operation jetzt zu klein.“ Hoffentlich behält er recht.

