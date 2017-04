Fußball Das Double vor Augen Alles oder nichts: Weinböhlas Fußball-Männer müssen am Wochenende gleich gegen zwei Canitzer Mannschaften ran.

2016 hielten die Weinböhlaer nach dem Finale in Zabeltitz den Kreispokal in den Händen. Das soll auch 2017 so sein – aber vorher muss erst einmal die SG Canitz 2. am Samstag bezwungen werden. © Archiv/Klaus-Dieter Brühl

Von wegen ruhige Ostern. Zwar machen die Fußball-Landesliga und -klasse Punktspielpause. Und doch könnte das Wochenende für den Fußball im Landkreis wichtige Vorentscheidungen bringen. Denn die 1. Männermannschaft von TuS Weinböhla hat alle Trümpfe in der Hand, um sowohl eine Vorentscheidung im Kampf um den Kreismeistertitel zu erzwingen als auch die Voraussetzung für die Titelverteidigung im Kreispokal zu schaffen. Das Double also vor Augen.

Für beide Erfolgsmöglichkeiten steht aber am Wochenende noch das kleine Canitz im Weg – und das mit zwei unterschiedlichen Mannschaften. Das „Reserveteam“ SG Canitz 2. ist am Sonnabend Kontrahent für die Weinböhlaer im Halbfinale des Kreispokals. Wie schwer es selbst ausgemachte Favoriten auf dem Platz in dem Riesaer Ortsteil haben, bekam in der Runde zuvor schon der SV Lampertswalde zu spüren. Der Kreisoberligist musste sich im März dem Kreisklassenvertreter immerhin im Elfmeterschießen beugen. Ironie des Schicksals an jenem 12. März: Die 1. Canitzer Mannschaft verlor gegen den SV Strehla mit 0:1 und schied aus dem Pokal aus.

Dass TuS Weinböhla am Sonnabend in Canitz zuerst den Finaleinzug sichern will, dürfte klar sein. Ob der bislang unbezwungene Kreisoberliga-Primus dann am Montag noch genug Kraft im Liga-Nachholespiel gegen die Erste aus Canitz hat, muss sich zeigen. Natürlich ist Gastgeber Weinböhla auch hier favorisiert. Doch bei einem Auswärtssieg könnte Canitz den Titelkampf bei dann noch fünf Punkten Rückstand und einem Spiel weniger durchaus noch einmal spannend gestalten. Dann könnte es am 21. Mai im Rückspiel in Canitz tatsächlich sogar ein echtes Finale um den Kreismeistertitel und damit den möglichen Aufstieg in die Landesklasse geben.

Auch im zweiten Halbfinale des Kreispokals scheint die Favoritenrolle vorab geklärt. Der SV Strehla empfängt den Außenseiter LSV Tauscha – also Dritter gegen Sechster der Kreisoberliga. Neun Punkte trennen beide Teams – aber im Pokal hat das wie immer wenig zu bedeuten. In der Liga taten sich beide Mannschaften zuletzt wenig hervor. Strehla unterlag in Lampertswalde 2:3, spielte daheim gegen die Großenhainer Reserve 1:1. Tauscha veranstaltete erst gegen Meißen-West ein 6:1-Schützenfest, blamierte sich am Sonntag mit einem 0:1 beim Schlusslicht in Nossen.

