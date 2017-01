Das Dohnaer Museum wird neu sortiert Beim Ausräumen für die Sanierung ist endlich Zeit fürs Inventar. Und für Pläne.

Lineal, Karteikarte und Computer: Das sind für die ehrenamtlichen Museumshelferinnen Bettina Rosenkranz (l.) und Ingrid Trute die nächsten Wochen die wichtigsten Arbeitsmittel. Sie helfen, alle Exponate zu inventarisieren. © Kristin Richter

Besucher kommen die nächsten Monate nicht. Die haben ihre Chance Weihnachten noch einmal genutzt. Manche ganz bewusst: Bevor das Museum zumacht, haben sie gesagt. Dabei schließt das Dohnaer Museum ja nicht für immer, sondern nur für die Zeit des Umbaus. Im vierten Quartal mit einer Weihnachtsausstellung wieder zu öffnen, das ist der Wunsch von Museumsleiterin Eva-Maria Lohberg. Baubeginn soll im April sein, es wird mit einer Bauzeit von sechs Monaten gerechnet, es könnte also klappen.

Obwohl erst in drei Monaten die Bauleute anrücken, ist das Museum schon jetzt nicht mehr geöffnet. Es gehört den Helfern. Am Donnerstag zum Beispiel kamen Bettina Rosenkranz und Ingrid Trute. Messen, beschreiben, sortieren, eintragen, registrieren. „Jetzt ist Zeit, die sonst fehlt“, sagt Eva-Maria Lohberg.

Im Depot ganz oben sieht es für den Außenstehenden ein bisschen aus wie bei vielen auf dem Boden. Auf einem vollen Karton steht „Haushalt“ geschrieben, daneben ein grünes Kreuz und „erfasst“. Das heißt, das ist schon im Computer. Eine Kiste mit neun Hutständern hat noch kein grünes Kreuz. Zwei Kinder-Skischuhe stehen am Rand. „Das hat schon alles Prinzip“, sagt Eva-Maria Lohberg. Doch sie freut sich, dass sie hier neue Schränke und Regale bekommt. Jetzt stehen hier alte Küchenschränke aus einem ehemaligen Heidenauer Betrieb und wie man so sagt, von jedem Dorf eine Kuh. An vielen Exponaten hängen einfach Zettel. Die Inventarnummern sollen an den Exponaten befestigt werden. „Eine ganz schöne Arbeit“, sagt Eva-Maria Lohberg, und die beiden Frauen nicken.

Ingrid Trute und Bettina Rosenkranz gehören zu den Museumsfreunden. Sie sichern Öffnungszeiten ab und helfen nun, zu inventarisieren. Alles soll in den Computer übertragen werden. Die Karteikarten aber will Eva-Maria Lohberg zur Sicherheit behalten. „Ein Objekt, zu dem wir nichts wissen, ist wertlos“, sagt sie. Es sind die Geschichten, die ein Museum ausmachen.

Deshalb soll für diese Geschichten künftig h mehr Platz sein, sollen sie anders erzählt werden. Nach dem Motto „Weniger ist mehr“ werden besondere Exponate in den Mittelpunkt gestellt. Die zwei Dauerausstellungen werden nach 20 Jahren neu konzipiert. Ein Schaudepot zeigt die Schätze, die sonst nicht zu sehen sind, und die nun sortiert werden.

Bettina Rosenkranz und Ingrid Trute gehören zu denen, die die nächsten Wochen täglich im Museum helfen. „Mit System die Berge abarbeiten, die hinten liegengeblieben sind, während vorne Aktion gemacht wurde“, sagt Eva-Maria Lohberg. Von manchem werde man sich auch verabschieden, es anderen Museen anbieten.

Sie ist froh, dass sie die Museumsfreunde hat. Für die beiden Frauen ist diese Ehrenamtsarbeit genau das, was sie sich für ihre Zeit nach der Berufstätigkeit gewünscht haben. Bettina Rosenkranz las nach einem Besuch der Klöppelausstellung genau zum richtigen Zeitpunkt, dass Mitstreiter gesucht werden.

Ein gutes Signal

Nun überlegen sie bereits, mit welcher Ausstellung nach dem Umbau Ende des Jahres wieder eröffnet werden könnte. Eva-Maria Lohberg denkt an Pflanzen und Tiere, die sich in den vergangenen 25 Jahren wieder rund um Dohna angesiedelt haben. Ingrid Trute schlägt vor, an die Geschichte des Hauses als Apotheke anzuknüpfen. Vielleicht auch eine Dokumentation der Bauarbeiten jetzt, in die frühere einfließen. Es wird sich etwas finden.

Die nächsten Monate sind erst einmal eine Herausforderung. „Und das noch vor der Rente“, sagt Eva-Maria Lohberg mit einem Augenzwinkern. Sie zieht für die Übergangszeit in ein Büro über der Bibliothek. Aber sie ist froh. Der Umbau des Museums ist ein gutes Signal für die Zukunft.

