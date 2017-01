Das Ding aus dem All Vor 5 000 Jahren knallte in Argentinien ein schwerer Brocken auf die Erde. Jetzt ist er in Riesa „gelandet“.

Nicht von diesem Planeten. Stefan Schwager zeigt die Neuanschaffung des Riesaer Sternwartenvereins: einen Zehn-Kilo-Meteoriten, der seinen Ursprung zwischen Mars und Jupiter hat. Die meisten dieser Himmelskörper verglühen in 100 Kilometer Höhe als Sternschnuppe. Auch Schwagers Tochter Ronja zeigt stolz einen Meteoriten, den sie zum Geburtstag bekommen hat. © Sebastian Schultz

Echt außerirdisch. Der zehn Kilogramm schwere Brocken, den Stefan Schwager nach Riesa geholt hat, hat eine weite Reise hinter sich. Ursprünglich stammt er aus dem Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter. Und er ist alt. Sehr alt. Um die vier Milliarden Jahre, sagt Stefan Schwager. Da ist die Zeitspanne seit seinem Einschlag auf der Erde quasi ein Wimpernschlag dagegen: „Nach bisherigem Kenntnisstand fiel der Meteorit vor 4 000 bis 6 000 Jahren in Argentinien auf die Erde“, sagt Schwager.

Das Exemplar, das er in den Händen hält, ist ein Bruchteil von insgesamt mehr als 100 Tonnen, die damals vom Himmel stürzten. „Die Ureinwohner berichteten den spanischen Forschern im 16. Jahrhundert, dass vor Generationen einmal Eisen vom Himmel gefallen war.“ Bisher wurden 26 Krater gefunden, die größten messen 78 Meter im Durchmesser. Das lässt erahnen, mit welcher Wucht die außerirdischen Brocken einschlagen. Zwar geht die Wahrscheinlichkeit gegen null, einen auf den Kopf zu bekommen. „Ein Niedergang 2013 im russischen Tscheljabinsk jedoch zeigte erneut, wie katastrophal ein Meteorit wirken kann“, sagt der Leiter des Riesaer Sternwarten-Vereins: „Obwohl dieser 20-Meter-Brocken in etwa 17 Kilometer Höhe zerbrach, richtete er im Umkreis von 1 000 Kilometern beträchtliche Schäden an Gebäuden, Natur und Fahrzeugen an.“

Sollte die Erde mit einem Brocken von 500 Meter Durchmesser kollidieren, würde das wohl einen ganzen Kontinent in Mitleidenschaft ziehen. Noch größere Exemplare könnten die Zivilisation auf der Erde auslöschen. Umso wichtiger sei es, solche Kollisionen frühzeitig zu erkennen und möglichst schnell Technologien zur Abwehr zu bedenken. „Doch leider liegen die Prioritäten der Menschheit in anderen Zielen. Wir hätten nach derzeitigem technischen Stand nichts gegen eine solche Gefahr zu setzen.“ Aber Aufklären über Meteoriten, das kann man. Und deshalb hat die Volkssternwarte Riesa ihr 2 500-Euro-Preisgeld aus einem bundesweiten Wettbewerb in Kooperation mit der Volksbank verwendet, ein authentisches Exemplar zu kaufen. „Große Brocken sind einfach eindrucksvoll zu vermitteln und wirken eben nicht nur außerirdisch im Aussehen, sondern erscheinen auch eindrucksvoll in Masse, Dichte und Größe“, sagt Stefan Schwager. Bislang habe man bei Vorträgen und Führungen nur kleine Exemplare aus privaten Beständen zeigen können, die aber auch schon etliche Hundert Euro kosten.

Beim Preis eines Meteoriten gibt es eine einfache Grundregel, sagt Stefan Schwager: „Je größer, desto teurer. Und zwar exponentiell.“ Außerdem kommt es auf das Material an und woher es stammt. „Bei Ebay und anderen Plattformen sollte man aufpassen, denn dort werden auch Wald- und Wiesensteine zum Kauf angeboten.“ Vertrauenswürdig seien zertifizierte Händler der International Meteor Organization (IMO). Über sehr gute Kontakte habe man dort auch einen kräftigen Rabatt erhalten, sodass das Budget für das Zehn-Kilo-Stück ausreichte. Das Riesaer Exemplar ist als Oktaedrit klassifiziert. Es besteht laut Stefan Schwager aus 92,6 Prozent Eisen, 6,68 Prozent Nickel, 0,43 Prozent Cobalt, 0,25 Prozent Phosphor sowie Spuren von Gallium, Germanium und Iridium. „Iridium ist seltener als Gold oder Platin auf der Erde und ein Indiz für außerirdische Herkunft.“

Die Neuanschaffung will der Sternwarten-Verein nun öffentlich präsentieren – und auch für andere Aussteller verleihen. „Jeder ist begeistert, wenn er den Brocken mal in der Hand halten kann. Das Gewicht gemessen an der Größe ist einfach gigantisch!“, sagt Stefan Schwager. Wer einen Meteoriten mit nach Hause nehmen will, kann nun auch welche beim Verein kaufen: vom Mini-Brocken ab 2,50 Euro bis zum handgroßen Exemplar für 200 Euro. Der Erlös aus Vermietung und Verkauf kommt der Volkssternwarte zugute.

Der neue Großmeteorit wird am 4. Februar ab 18 Uhr bei einer Vortragsveranstaltung präsentiert. Adresse: Kreuzstraße 5, Riesa, www.Sternenfreunde-Riesa.de.

