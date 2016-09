Das Dilemma um die Gelben Säcke geht weiter In Dipps sind sie schon wieder alle. Jetzt soll damit gespart werden. Aber wie?

Hier lagen Gelbe Säcke am Obertorplatz in Dippoldiswalde verstreut. Das ist ein Problem, das es mit den Gelben Säcken gibt. Derzeit klemmt der Nachschub wieder. © Frank Baldauf

Gelbe Säcke sind in Dippoldiswalde wieder einmal Mangelware. Seit Mitte dieser Woche sind sie alle, wie Marko Strzebin berichtet, der sie in seinem Computer- und Handyladen am Dippoldiswalder Markt ausgibt. Seine Mitarbeiter müssen die Nachfrager vertrösten, bis eine neue Lieferung kommt.

Wie die allerdings aussehen wird, ist momentan offen. Denn vor einigen Tagen hatte Strzebins Geschäft Besuch von einem Mitarbeiter der Firma Kühl, die in unserer Region für das Verteilen der Gelben Säcke und das Einsammeln verantwortlich ist. „Er sagte, das Kontingent für Dippoldiswalde 2016 wäre aufgebraucht. Und wir sollen die Herausgabe runterfahren.“

Was das bedeutet, wollte die Sächsische Zeitung sich einmal von Norbert Völl, dem Pressesprecher des Dualen Systems Deutschland, erklären lassen. Das Duale System Deutschland vergibt den Grünen Punkt auf den Packungen und kassiert dafür Geld von den Herstellern. Das bezahlen wir alle beim Preis für die Produkte mit dem Punkt mit. Von diesem Geld wiederum finanziert das Duale System die Entsorgung über die Gelben Säcke. In unserer Region hat die Firma Kühl in Heidenau den Auftrag dafür.

Was heißt es also, die Herausgabe der Gelben Säcke herunterzufahren? Es bedeutet nicht, dass die Dippoldiswalder künftig jeden Sack einzeln holen müssen. Es soll aber nur noch jeweils eine Rolle mit Säcken auf Nachfrage herausgegeben werden, erklärt Norbert Völl. Die Kiste mit den Säcken soll also nicht irgendwo frei zugänglich stehen, sondern hinter dem Ladentisch, wo die Mitarbeiter dann die Rollen einzeln herausgeben. Auf eine Rolle sind 13 Säcke gewickelt. Die Firma Kühl ist vom Dualen System verpflichtet, jederzeit ausreichend Gelbe Säcke zur Verfügung zu stellen. „Wenn der Entsorger allerdings feststellt, dass er wesentlich mehr Säcke ausgibt, als er gefüllt wieder einsammelt, kann er Maßnahmen ergreifen, darf aber nicht die Ausgabe einstellen“, sagt Völl. Jeweils nur noch eine Rolle auszugeben, wäre durchaus im Rahmen des Zulässigen.

Das Heckmeck um die Gelben Säcke geht schon Jahre. In einem Punkt hat sich die Lage in Dippoldiswalde allerdings entspannt. Hier werden die Säcke jetzt am Donnerstag abgeholt und nicht mehr wie bis zum vergangenen Jahr am Montag. Da hatten nämlich viele die Säcke schon vor dem Wochenende rausgestellt und bei schlechtem Wetter gab es dann Probleme.

Diese Probleme sind Wasser auf die Mühlen derer, die eine Gelbe Tonne auch in unserer Region fordern. Da wäre klar, wer welche Tonne und in welcher Größe hat. Die stellt man an die Straße und sie wird weder von irgendwelchen Tieren aufgerissen noch vom Wind weggewedelt und der Inhalt über die Straße verstreut. Die Gelbe Tonne ist aber teurer als es das System mit den Säcken ist. Deswegen laufen immer noch Verhandlungen, ob die Tonne kommt. Die Zusatzkosten für die Tonne müssten dann durch Einsparungen an anderer Stelle ausgeglichen werden, erklärt Völl. Eine Möglichkeit dafür wäre, den Abholrhythmus zu ändern. Die Tonne also seltener zu holen als jetzt die Gelben Säcke.

zur Startseite