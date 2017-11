Das Dilemma mit dem Klimaschutz Die Bürger zahlen in Dresden und bundesweit hohe Umlagen, aber die Ziele werden nicht erreicht. Liegt es nur an der Bequemlichkeit?

Dass Autos Umweltsünder sind, ist bekannt. Auf Mobilität verzichten will dennoch niemand. Die Frage ist nur: Wie groß darf das Fahrzeug sein?Foto: dpa/Marcus Führer © dpa

Dresden hatte mit seinem „Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept Dresden 2030“ ein Programm mit über 50 Maßnahmen vorgelegt, um den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren. Umweltamtsleiter Christian Korndörfer hatte maßgeblich das ehrgeizige Konzept erarbeitet. Dennoch muss er jetzt sagen: „Obwohl sich Dresden mächtig angestrengt hat, stagnieren die Werte seit 2007, beziehungsweise steigen sogar leicht an.“

Appelle an den Bürger, die Lebensweise zu ändern, sind schnell gemacht. In den vergangenen 20 Jahren ist der Wärmeverbrauch in den Wohngebäuden um etwa 40 Prozent gesunken. Doch im gleichen Zeitraum stieg die Wohnfläche pro Einwohner um ebenfalls 40 Prozent. Sollen nun die Dresdner wieder in kleinere Wohnungen ziehen? Auch wenn das aus ökologischer Sicht gut wäre, ist es nahezu unmöglich. In den meisten Fällen wird der Umzug in eine neue Wohnung deutlich teurer, auch wenn diese kleiner ist. Warum geben Menschen bewusst viel Geld für ihr Auto aus, obwohl Dresden ein funktionierendes Netz mit Straßenbahnen und Bussen hat? Der Komfortanspruch wächst. So ist der Stromverbrauch innerhalb von vier Jahren um neun Prozent gestiegen, obwohl die meisten Elektrogeräte immer sparsamer werden. Der Umweltamtsleiter sieht die Hauptgründe für das Verfehlen der Klimaziele bei der Bundesregierung und in der internationalen Politik. So wurde der Handel mit -Zertifikaten eingeführt, um Investitionen im Klimaschutz zu befördern. 2005 lag der Preis noch bei 30 Euro je Tonne, jetzt sind es knapp 5 Euro, weil die Bundesregierung seinerzeit verhindert hat, dass überschüssige Zertifikate für etwa zwei Milliarden Tonnen dauerhaft vom Markt genommen wurden. In der Folge nahm die Verbrennung von Braunkohle in Kraftwerken mit niedrigem Wirkungsgrad zu und verdrängt sogar modernste Gaskraftwerke. Gleichzeitig steigen die Belastungen der Bürger durch die Umlage für erneuerbare Energien, erklärt Korndörfer.

Statt den Transport auf der Schiene zu fördern, haben Kolonnen von Lkw und Bussen auf den Autobahnen zugenommen, auch weil Busse mautbefreit fahren und die Kosten für die Autobahn samt Autohöfen und Parkplätze über Steuermittel finanziert werden. Da ist es nur ein minimaler Beitrag, wenn die Stadt Elektroautos einsetzt. Elektrofahrzeuge werden forciert. Gleichzeitig ist die Anzahl der großen Autos in der Klasse SUV gestiegen. Allein um den Mehrverbrauch eines SUV zu kompensieren, müssten drei Autos der Golf-Klasse durch Elektrofahrzeuge ersetzt werden. Angesichts der Defizite durch die Bundesregierung geraten die Kommunen an ihre Grenzen. „Ich will die Bürger nicht belügen und mir selbst auch nichts vormachen“, sagt der Umweltamtsleiter. Dabei sieht Korndörfer große soziale Risiken. „Es kommt jetzt eine Generation von vergleichsweise armen Rentnern, von denen viele fast die Hälfte ihres Haushaltseinkommens fürs Wohnen ausgeben.“ (kle)

Umweltgespräche am 21. November, um 19 Uhr im Plenarsaal des Dresdner Rathauses. Eintritt ist frei.

