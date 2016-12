Das Denkmal ist zurück Jahrelang lag es beim Bauhof. Jetzt steht das Ehrenmal wieder am alten Platz – einen neuen hatten die Roßweiner abgewählt.

Mitarbeiter der Steinschmiede aus Döbeln haben am Montag das restaurierte Ehrenmal aufgestellt. Den Sockel dafür hatten in der Vorwoche Mitarbeiter der einheimischen Firma Stowasser errichtet. Damit kehrt das Denkmal an seinen alten Platz hinter der Kirche zurück. Mit einer Umsetzung konnten sich die Roßweiner nicht anfreunden. Das hatte eine Umfrage ergeben. © Dietmar Thomas

Wer zum Adventskonzert oder über Weihnachten in die Kirche geht, der sollte unbedingt einmal ums Gotteshaus herum gehen. Der Weg lohnt sich. Hinter der Stadtkirche steht wieder das Ehrenmal für die Gefallenen des deutsch-französischen Krieges 1870/71. Komplett ist die Gestaltung zwar noch nicht. Dafür fehlen noch die Säulen und Kugeln am Sockel. Die Säulen sind mit in der Steinschmiede in Döbeln „gelandet“. Wo die Kugeln abgeblieben sind, das wissen die Handwerker nicht.

Sie haben sich in den zurückliegenden Wochen der Einzelteile des Denkmals angenommen. Es war wegen Bauarbeiten abmontiert und nach der Neugestaltung des Kirchumfeldes dort nicht wieder aufgestellt worden. Dafür fristeten die Teile auf dem Bauhofgelände ein trauriges Dasein. In sehr schlechtem Zustand haben sie die Steinschmiede in Empfang genommen, wie Matthias Schmidt, einer der beiden Geschäftsführer, bescheinigt.

„Hier in der Werkstatt haben wir fehlende Teile ergänzt“, erklärt Schmidt. Diese neuen Stücke seien dann farblich so retuschiert worden, dass sie mit der Gesamtstele ein Bild ergeben. Denn: „Die Patina haben wir in Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde nicht entfernt“, so Schmidt. Diese Schicht entstehe durch den Ruß in der Luft und die Luftfeuchte. Die Patina schütze den relativ weichen Sandstein. „Aus Schutzgründen haben wir sie belassen“, erklärt der Fachmann.

Für seine Kollegen war die Aufarbeitung des Ehrenmales keine all zu große Herausforderung, „aber ein schöner regionaler Auftrag“, findet Matthias Schmidt, der am Montag selbst beim Aufbau half. Mit dabei war auch ein Mitarbeiter der Firma Stowasser aus Roßwein, die den Kran für die Montage zur Verfügung stellte und vorher kostenfrei für die Kommune das Fundament errichtete. Der Wiederaufbau des Ehrenmals kostet 16 000 Euro, 10 000 Euro davon zahlt der Denkmalschutz.

