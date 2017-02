Das Denkmal-Dilemma Könnten mit weniger strengen Regeln mehr und schneller Häuser saniert werden? Nach SZ-Berichten wird das diskutiert.

Nur ein verschwindend geringer Teil der Hauptgebäude im historischen Stadtkern wurde nach 1945 errichtet. Über ein Drittel der Häuser ist sogar Originalsubstanz aus Barock, Renaissance oder älteren Bauphasen. Hier zu sanieren, ist für Eigentümer oft nicht leicht. Sie scheitern meist an hohen Kosten oder Vorgaben des Denkmalschutzes. © Claudia Hübschmann

Der Meißner Stadtrat Matthias Rost (SPD) möchte den Denkmalschutz für die historische Altstadt nicht missen. Gleichwohl viele in Privateigentum befindliche Häuser auf beiden Elbseiten vor sich hin verfallen (SZ berichtete), greift für ihn der Gedanke zu kurz, dafür die Denkmalschutzbehörde des Landkreises und ihre strengen Auflagen verantwortlich zu machen.

„Denkmalschutz ist besonderes Ordnungsrecht und landesrechtlich geregelt. Und soweit ich die untere Denkmalschutzbehörde kenne, handelt sie, soweit rechtlich möglich, immer im Interesse der Hauseigentümer“, kommentiert Rost einen Facebook-Eintrag seines Stadtratskollegen Martin Bahrmann (FDP). Er hatte am Dienstagmorgen den jüngsten SZ-Artikel über sanierungsbedürftige Häuser auf der linken Elbseite auf seiner Facebook-Seite verlinkt und darunter mit einem Kommentar eine kontroverse Diskussion ausgelöst: „Der normale Meißner kann es sich sehr häufig nicht leisten, sein Eigentum nach Denkmalschutzkriterien zu sanieren. Also verfällt alles. Hinzu kommt noch, dass die Ladenflächen in der Innenstadt aufgrund der kleinen Größe und verwinkelten Bebauung nicht den modernen Nutzungsansprüchen genügen. Warum lassen wir z. B. nicht nur die Fassaden stehen und reißen dahinter alles ab und bauen neu?“

Eine Mitschuld trage der Denkmalschutz. Bahrmann sei selbst schon Opfer gewesen und wüsste deshalb, wovon er rede. „Zwangsweise alte Fenster einbauen und dann noch die Farbe der Fassade und des Daches vorgeschrieben bekommen. Nein Danke!“, schreibt er dazu.

Anders steht zu diesem Thema etwa der Vorsitzende des Meißner Kulturvereins Walter Hannot, der selbst Häuser in der Görnischen Gasse gemäß Vorschriften des Denkmalschutzes sanieren lässt. „Einer der wesentlichen Bausteine von Meißens Identität und dem touristischen Interesse daran sind Altstadt und denkmalgeschützte Häuser. Was nach dem Abriss kommt, sehen wir doch an zahlreichen Stellen in dieser Stadt. Das hat dann weder Gesicht noch Qualität, ist in vielfältiger Hinsicht billig“, sagt er. Der Meißner Stefan Kroker gibt dazu aber zu bedenken: „Eine Altstadt mit vorwiegend historischer Bausubstanz nutzt niemandem etwas, wenn Häuser und Geschäfte leerbleiben.“

Dort, wo die Entscheidungen für oder gegen denkmalschutzrechtliche Auflagen getroffen werden, versteht man solche Sorgen durchaus. Dass aber mehr Eigentümer wegen zu hoher Hürden lieber neu bauen als zu sanieren, sei nicht der Fall. „Natürlich gibt es Auflagen, aber auch Kompromisse. Wie streng die Regeln sind, kommt immer auf das Haus und dessen Geschichte an“, sagt Kreissprecherin Kerstin Thöns. Allgemein sei das Geschichtsbewusstsein in Sachsen sehr hoch. „Obwohl ein Neubau vielleicht mehr Lebensqualität bietet, zählt für viele Meißner der Charakter des Hauses mehr.“ Das Problem sei eben vielschichtig, meint auch der Meißner Steuerberater Hans-Christoph von Zahn. „Einerseits sind manche Gebäude durch die Denkmalschutzauflagen schlichtweg nicht mehr wirtschaftlich nutzbar, weil die Sanierungskosten nicht wieder hereingeholt werden können“, erläutert er. Auf der anderen Seite komme Denkmalschutz eine wichtige Aufgabe zu, um ein kulturelles Erbe zu erhalten. Das wiederum gebe es nicht zum Nulltarif. Jedoch regt von Zahn an, dass bei nicht unmittelbar im Stadtzentrum liegenden Gebäuden weniger strenge Regeln gelten sollten. „Da darf man schon mal fragen, warum man historische Grundrisse und teure Fenster um jeden Preis braucht.“

Dass Denkmalschutz und Sanieren sich in Meißen aber keinesfalls ausschließen, zeigt ein Blick in den Städtebaulichen Rahmenplan der Historischen Altstadt. Darin heißt es: Der Bauzustand der Gebäude hat sich seit 1990 deutlich verbessert. Etwa die Hälfte aller Altstadtgebäude wurde vollständig saniert. Über 300 Gebäude sind inzwischen in einem guten Zustand.

