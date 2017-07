Das denken Meißner über Muslime Die SZ hat sich unter einigen Meißnern einmal umgehört und ein breites Meinungsspektrum vorgefunden.

Vier Tage ist die Info-Veranstaltung der muslimischen Glaubensgemeinschaft Ahmadiyya Muslim Jamaat (AMJ) in der Meißner Innenstadt jetzt her. Es blieb friedlich. Die AMJ wollte für Verständnis werben, dass viele Muslime keine fanatischen Extremisten seien. Vor der Veranstaltung der Reformbewegung gab es – vor allem in den sozialen Netzwerken – deutliche Kritik, dass so etwas in der Innenstadt nichts zu suchen hätte. Die SZ hat sich unter einigen Meißnern einmal umgehört und ein breites Meinungsspektrum vorgefunden. (SZ/mhe)

Das Denken Meißner über Muslime zurück 1 von 4 weiter Architekt Claus-Dirk Langer (59): „Krieg und Gewalt spielen wichtige Rolle“ Befürworten Sie friedliche Informationsveranstaltungen muslimischer Bewegungen in der Innenstadt oder fühlen Sie sich dadurch gestört? Ich befürworte religiöse Versammlungen nicht, weil ich Atheist bin. Aber belästigt fühle ich mich dadurch auch nicht. Jeder kann seine Meinung frei äußern, das ist doch klar. Denken Sie, dass ein überwiegender Teil in Deutschland lebender Muslime Sympathien zu islamistischen Fanatikern hegt? Ich kann nur vermuten. Und ich vermute, dass es nicht so ist. Ich finde aber den Ansatz gut, dass Muslime den Leuten erklären, wofür ihr Glauben steht und dass sie sich von radikalen Ansichten distanzieren. Wenn so ein neues Bild in der Öffentlichkeit entsteht, ist das doch gut. Kennen Sie einen Muslim näher oder haben Sie schon einmal mit einem Muslim über dessen Glauben gesprochen? Nein und nein. Aber ich habe viel über den Islam und die Biografie Mohammeds gelesen. Dort spielen Krieg und Gewalt ohne Zweifel eine überaus wichtige Rolle. Chorsängerin Renate Harzbecker (78): „Pauschale Urteile sind der falsche Weg“ Befürworten Sie friedliche Informationsveranstaltungen muslimischer Bewegungen in der Innenstadt oder fühlen Sie sich dadurch gestört? Ich fühle mich von solchen Veranstaltungen nicht angesprochen, realisiere sie meistens nicht. Ich habe meinen christlichen Glauben. Wenn jemand einen anderen hat, ist das zu akzeptieren. Aber ich habe damit lieber nichts zu tun. Denken Sie, dass ein überwiegender Teil in Deutschland lebender Muslime Sympathien zu islamistischen Fanatikern hegt? Pauschale Urteile sind der falsche Weg, bringen niemanden in der Gesellschaft weiter. Ich bin zu weit weg vom muslimischen Glauben, um mir eine fundierte Meinung über die hier Lebenden zu bilden. Kennen Sie einen Muslim näher oder haben Sie schon einmal mit einem Muslim über dessen Glauben gesprochen? Nein. Ich bin Witwe, habe keinen so großen Freundeskreis. Die Freunde, die ich habe, arbeiten wie ich im Eine-Welt-Laden oder singen mit im Afra-Chor. Über den Islam wird sich da aber nicht unterhalten. Jugendstadtrat Philipp Braunsdorf (17): „Gut, wenn sich Muslime zum Staat bekennen“ Befürworten Sie friedliche Informationsveranstaltungen muslimischer Bewegungen in der Innenstadt oder fühlen Sie sich dadurch gestört? Ich habe letztes Wochenende die Infoveranstaltung der AMJ aus der Nähe erlebt und fand sie total gut. Es ist doch zu begrüßen, wenn Muslime vor Ort sich offen zum deutschen Rechtsstaat, den politischen Parteien und der Demokratie bekennen. Denken Sie, dass ein überwiegender Teil in Deutschland lebender Muslime Sympathien zu islamistischen Fanatikern hegt? Nein. Sicher gibt es unter den Muslimen hierzulande auch einen problematischen Teil. Aber das ist kein Alleinstellungsmerkmal des Islam. Kennen Sie einen Muslim näher oder haben Sie schon einmal mit einem Muslim über dessen Glauben gesprochen? Ja und nein. Ich habe in meinem Freundeskreis einige Muslime, mit denen ich mich sehr gut verstehe. Über deren Glauben haben wir aber bisher nicht diskutiert. Aber ich wäre dafür auf jeden Fall offen. Ruheständler Gottfried Stein (80): „Wir trauen der Religion nicht“ Befürworten Sie friedliche Informationsveranstaltungen muslimischer Bewegungen in der Innenstadt oder fühlen Sie sich dadurch gestört? Wenn alles friedlich und gesittet abläuft, stört mich das nicht. Aber ich würde wohl eher vorbei laufen, als stehenbleiben. Denken Sie, dass ein überwiegender Teil in Deutschland lebender Muslime Sympathien zu islamistischen Fanatikern hegt? In der Familie sind wir uns da unschlüssig. Wir trauen dieser Religion aber nicht über den Weg. Man hört und liest ja doch so einiges. Von daher wollen wir damit am liebsten nichts zu tun haben, zweifeln an der Weltoffenheit des Islam. Kennen Sie einen Muslim näher oder haben Sie schon einmal mit einem Muslim über dessen Glauben gesprochen? Nein, ich kenne keinen Muslim und habe folglich auch mit keinem zu tun. Wenn einer auf mich zukommen würde, würde ich schon mit ihm reden. Aber dann würde ich auch deutlich meine kritische Meinung äußern. Das gehört doch dazu.

