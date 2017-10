„Das darf ruhig mal wehtun“ In Dresden lässt die Junge Union die Kanzlerin ihren Frust spüren. Sie verlangt nach neuen Köpfen an ihrer Seite.

Erschrocken und traurig über das Wahlergebnis, aber ein Kurswechsel steht für sie nicht zur Debatte: Angela Merkel auf dem Deutschlandtreffen der Jungen Union in Dresden. © Jürgen Lösel

Im Wahlkampf hatte Angela Merkel um die Stadt einen großen Bogen gemacht. Der Auftritt am Sonnabend in Dresden, zwei Wochen nach der Wahl, ließ sich aber nicht vermeiden – der Parteinachwuchs hatte zum Deutschlandtag geladen. Ein Pflichttermin für die Kanzlerin. Die Junge Union (JU) verfügt durchaus über Einfluss in der Partei, und nach dem schlechten Bundestagswahlergebnis von CDU und CSU ist die Stimmung nicht nur bei den Jungpolitikern auf einem Tiefpunkt.

Vor allem Merkels Äußerung am Tag nach der Wahl, sie sehe nicht, was „wir hätten anders machen sollen“, hat die Parteibasis schwer erbost. Es gebe nicht nur in der Flüchtlings- und Einwanderungspolitik vieles, was sich ändern müsse, heißt es in den Landesverbänden.

Beklagt wird ein vollkommener Kontrollverlust, mangelndes Profil der Partei sowie Arroganz gegenüber dem Wähler. Recht und Gesetz müssten wieder angewendet werden, der Staat handlungsfähig bleiben, nicht nur in der Flüchtlingspolitik, fordert auch Sachsens JU-Chef Alexander Dierks. Ausgerechnet im Gastgeberland Sachsen schnitt die CDU besonders blamabel ab. Sie landete hinter der AfD nur auf Platz 2.

Schon ihr Einzug in die Tagungshalle des Kongresszentrums gab Merkel einen kleinen Vorgeschmack auf die Gefühlslage der Delegierten. Während die meisten sich erhoben, Landesfähnchen schwenkten und die Parteichefin beklatschen, blieben die Bayern demonstrativ sitzen. Sie hielten Plakate in die Höhe: „Zuwanderung begrenzen“, „Wir haben verstanden, Ihr auch?!“, „Alle Ziele erreicht?!“. CDU-Generalsekretär Peter Tauber wurde während der Begrüßung lautstark ausgebuht.



Merkel räumte ein, dass die hohen Stimmenverluste auch sie geschockt hätten, konzentrierte sich in ihrer Rede aber auf die aus ihrer Sicht positiven Ergebnisse: Siege bei drei Landtagswahlen und ein klarer Regierungsauftrag durch die Bundestagswahl. „Wenn wir ehrlich sind, sah es im Herbst 2016 nicht so aus, als würde das alles gelingen.“ CDU und CSU hätten viele Wähler verloren, aber 15 Millionen Zweitstimmen für die Union könne sie auch nicht ignorieren.



Sie versprach, in den anstehenden Koalitionsverhandlungen mit FDP und Grünen alles zu tun, damit sich keiner verbiegen müsse, legte sich aber wie gewohnt nicht fest. Digitalisierung, Innere Sicherheit, Familien, bezahlbare Wohnungen, gesundheitliche Versorgung auf dem Land – vieles müsse besser werden, formulierte sie vage die anstehenden Aufgaben der neuen Bundesregierung.



Immerhin gab sie einer Forderung des Bundesvorsitzenden der JU, Paul Ziemiak, ohne Umschweife nach: Ein Koalitionsvertrag soll nach erfolgreicher Verhandlung durch einen außerordentlichen Bundesparteitag abgesegnet werden. Alle weiteren kritischen Nachfragen bügelte sie manchmal schlagfertig, manchmal unwirsch ab. Ob der Parteitagsbeschluss gegen die sogenannte doppelte Staatsbürgerschaft für sie bindend sei, fragte ein Delegierter nach. Parteitagsbeschlüsse, schön und gut, lautete die Antwort. Aber es gebe auch Parteitagsbeschlüsse zum Beispiel zur Mütterrente, die wolle hier niemand von den jungen Leuten im Saal verwirklicht sehen. Werden die Maghreb-Staaten zu sicheren Herkunftsländern erklärt? Ja, sie werbe dafür, aber sei machtlos, wenn der Bundesrat nicht mitziehe. Und, so fügte sie an dieser Stelle empört hinzu, es sei ein Kinderglaube, dass sie mit zwei Selfies die Flüchtlinge nach Deutschland geholt habe.



Es möge sich auch niemand Illusionen über ein mögliches Aussetzen des Familiennachzugs für syrische Flüchtlinge machen. Deutschland achte die Genfer Flüchtlingskonvention, und deshalb werde es auf die eine oder andere Weise Familiennachzug geben müssen.



Die Forderung nach einem personellen Neuanfang an der Parteispitze blieb eine Einzelmeinung auf dem JU-Treffen. Die meisten Redner ließen keinen Zweifel daran, dass sie Merkel weiterhin für die richtige Kanzlerin halten. Aber immer wieder forderten Landesvorsitzende eine Umkehr der Politik und neue Gesichter im Kabinett. Zwei Namen wurden häufig genannt: Annegret Kramp-Karrenbauer, saarländische Ministerpräsidentin, und Jens Spahn.



Spahn (37), Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, hatte die Eröffnungsrede gehalten und war mit stehenden Ovationen und tosendem Beifall empfangen worden. Er forderte die Partei auf, kontroverse Debatten auszuhalten und Unterschiede zum politischen Gegner deutlich zu machen, wenn es um Steuersenkungen, Leitkultur und den Heimatbegriff gehe. „Das darf ruhig mal wehtun.“ Die Migration, sagte er, sei das Thema, das die Menschen bewege wie kein anderes.



Ob es eine Obergrenze gebe oder nicht, sei unerheblich, entscheidend seien als Signal an die Wähler konkrete Schritte gegen illegale Zuwanderung. Merkel versprach, neue Köpfe zu berücksichtigen. „Aber das löst nicht automatisch alle Probleme.“

