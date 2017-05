Das Dach ist drauf Der Umbau am Eisstadion in Niesky hat große Fortschritte gemacht. Darüber freut sich auch der Ministerpräsident.

Ministerpräsident Stanislaw Tillich (rechts) besucht am Mittwoch die Baustelle am Waldstadion. Mit dabei sind Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann (Mitte), die Abgeordneten Michael Kretschmer (2. von links) und Lothar Bienst (2. von rechts) sowie Barbara Giesel aus der Stadtverwaltung. © André Schulze

Wer in den vergangenen Monaten aufmerksam den Bau des Eisstadions über die Webcam verfolgt hat, dem müsste eine gewaltige Änderung aufgefallen sein. Über die Internetseite der Stadt werden Schaulustigen nun keine Bilder der Baustelle von außen übertragen. Denn dort wäre nicht mehr viel zu sehen. Jetzt hängt die Kamera unter dem fast fertigen Dach.

Viele Worte braucht es dabei nicht, das Bauwerk zu beschreiben. „Ich finde, es sieht schön aus“, sagt Michael Kretschmer. „Ja, es macht was her“, bestätigt Stanislaw Tillich. Der Bundestagsabgeordnete und der Ministerpräsident des Freistaates Sachsen haben in der vergangenen Woche am Mittwochvormittag dem Bombardierwerk in Görlitz einen Besuch abgestattet und kommen danach zum Gucken in die Große Kreisstadt.

Zum großen Teil besteht das Dach bereits aus zwei Lagen Blech und ist dicht gegen Wasser, das von oben prasselt. An einigen halbdurchsichtigen Stellen aber lässt sich erahnen, dass die erste Lage der Bleche viele kleine Löcher hat. „Das ist so, damit es nicht so hallt“, erklärt Hartmut Walter. Der Ingenieur aus Cottbus überwacht das gesamte Bauprojekt.

Platz für 1 400 Zuschauer

Er bekräftigt, dass die Bauarbeiten bis Ende Oktober fertig sein können. Dann gibt es auch das erste Spiel auf dem Eis. Freitag, den 27. oder Sonnabend, den 28. Oktober soll es soweit sein. Besonders ungeduldig hat natürlich der Eislaufverein Niesky (ELV) darauf gewartet, dass es vorwärtsgeht auf der Baustelle. Präsident Jörn Dünzel und das Eishockeyteam Tornados freuen sich, wenn sie die kommende Saison wieder in Niesky spielen können. In der gerade endenden sind sie für die Heimspiele bei den Lausitzer Füchsen in Weißwasser zu Gast gewesen.

Bald können bis zu 1 400 Zuschauer ihren Eishockeystars zujubeln. Auf Stehplätzen und ohne Heizung. „Das macht aber nichts, die harten Fans wollen gar nicht so viel Luxus“, versichert Jörn Dünzel. „Solange sie ihren Glühwein und was zu jubeln haben, sind sie zufrieden.“ Damit die Besucher auch zu wärmenden Getränken kommen, gibt es schon ein kleines Gebäude auf der Stadionseite, die zum Waldbad zeigt. Hier werden neben der Theke die Kassen, die öffentlichen Umkleiden und der Schlittschuhverleih untergebracht sein. Auf der Längsseite gegenüber der Tribüne gibt es einen weiteren Bau mit den Spielerumkleiden. An der Arena fehlen nur noch einige Meter der Betonbande, dann kann die Eisanlage kommen.

Sie ist das Herzstück des Stadions und außerdem der eigentliche Grund, warum das Eisstadion neu gebaut wurde. Denn die alte Anlage ist nicht nur sehr wenig energieeffizient gewesen. Sie lief auch mit einem Kühlmittel, das bald verboten ist. Das Dach darüber zu bauen, hat das Projekt zwar aufwendiger und teurer gemacht, aber dafür ist das Eis auch länger nutzbar.

Denn ein großer Vorteil von der abgedeckten Eisfläche ist, dass von Oktober bis Ende März die Temperaturen in der Halle niedrig genug gehalten werden können, um Eislaufen zu können. Wobei die Halle streng genommen keine ist, weil das Bauwerk an den Ecken und an einem Streifen oberhalb der Zuschauertribünen offen bleibt. Das Dach sorgt aber dafür, das die Kälte über dem Eis bleibt und sich nicht in den Himmel verflüchtigt. Jörn Dünzel ist deshalb auch nicht traurig, dass die Saison für seinen Verein schwieriger als andere gewesen ist. Er fasst zusammen: „Ohne Dach wäre schon schade gewesen.“

Nicht nur die Tornados und die anderen Sportgruppen des ELV fiebern dem ersten Tag auf dem Eis in Niesky entgegen. „Wir werden das Stadion nur zu 45 Prozent nutzen“, sagt Jörn Dünzel. Viele kleinere Vereine aus umliegenden Orten drängen ebenso in die Arena. „Wenn die Saison länger und sicher ist, das Eis da ist, planen die Kindergärten auch wieder ihre Ausflüge hierher“, sagt Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann. Es soll auch weiterhin möglich sein, für private Zwecke Zeit auf dem Eis zu buchen. „Dafür sollte man aber schnell sein“, so Jörn Dünzel. Schon vor der Erneuerung sind diese Termine immer zu Jahresbeginn für die ganze kommende Saison ausgebucht gewesen.

