Das Comeback als Titelfavorit Mit einer dominanten Vorstellung gegen Tabellenführer Stuttgart meldet der DSC seine Meisterschaftsansprüche an.

Sogar der Zopf spielt verrückt: Myrthe Schoot (in Schwarz) und ihre Kolleginnen vom Dresdner SC feiern gegen Stuttgart für alle sichtbar ihre Rückkehr in den engsten Kreis der Titelfavoriten. © Matthias Rietschel

Alexander Waibl ist meist viel zu fokussiert, um einen Dauerlächel-Wettbewerb erfolgreich zu bestreiten. Am Sonnabend hätte der Trainer der DSC-Volleyballerinnen jedoch ganz gute Chancen besessen, als menschgewordenes Smiley Karriere zu machen.

Der Auftritt seiner Mannschaft in der mit 3 000 Zuschauern ausverkauften Margon-Arena muss dem 48-Jährigen nicht nur pure Freude, sondern auch eine kleine Genugtuung gewesen sein. Denn schließlich hatte seine Mannschaft da nicht irgendwen mit 3:0 (25:16, 25:22, 25:22) abgewatscht, sondern den MTV Stuttgart. Die Schwäbinnen waren nicht nur als Tabellenführer der 1. Bundesliga nach Dresden gereist, sondern mit der Selbstsicherheit von bereits drei Saisonsiegen gegen die Dresdnerinnen – im Supercup, im Pokalviertelfinale und in der Meisterschaftshinrunde.

„Das war bislang unser stabilstes Annahmespiel gegen Stuttgart. Gleichzeitig hatten wir viele Angriffslösungen parat. Im Endeffekt gab den Ausschlag, dass wir im Aufschlag und im Block besser waren als die, das war die Basis“, zählte Waibl die Vorzüge seines Teams auf. „Ich könnte heute alle loben, das war einfach überragend“, erklärte er in sonst seltener Euphorie.

Die Gastgeberinnen entfachten phasenweise ein Volleyball-Feuerwerk: sportlich, aggressiv und emotional. Angetrieben von den beiden Kapitäninnen Katharina Schwabe und Myrthe Schoot entwickelte der Dresdner SC eine Dominanz auf dem Feld, die den Gästen fast ein wenig Furcht einflößte – was die Unmenge an Fehlern erklären könnte. „Stuttgart war sicher nicht ganz bei 100 Prozent“, bestätigte Katharina Schwabe. Was vielleicht auch an der gewachsenen Stärke des Titelverteidigers lag. „Das war heute das erste Spiel, das sich wieder so angefühlt hat wie in der Vorsaison“, erklärte Abteilungschef Jörg Dittrich nach der Partie in einem Zwiegespräch der Holländerin Myrthe Schoot. In der letzten Saison holten sich die Sächsinnen das Double mit Pokal- und Meisterschaftstriumph.

Den Pokal können die DSC-Damen nicht mehr verteidigen, den Meistertitel schon. Und daran hatten nach der beinahe kompletten personellen Umgestaltung des DSC-Kaders selbst bekennende Fans gezweifelt. „Ja, wir sind jetzt wieder da. Es ist jetzt das eingetreten, was ich schon die ganze Saison gesagt habe, obwohl da einige Leute etwas unruhig waren. Unsere Entwicklung ist noch nicht zu Ende, wir können noch an so vielen Details etwas verbessern“, versichert er. Ohne jedoch den Hauptrivalen – neben dem neuen Spitzenreiter Schwerin – außer Acht zu lassen. „Wenn Stuttgart am obersten Limit spielt, müssen wir auch noch etwas draufpacken. Das aber war eine Ansage. Jeder weiß jetzt, dass wir im Meisterrennen ein Wörtchen mitzureden haben“, betont Waibl – ohne das flüchtige Wörtchen „wieder“ zu benutzen. Vielleicht zufällig – oder mit Kalkül? Er hatte es schließlich geahnt oder gehofft.

Die Renaissance als Titelmitfavorit hat beim Dresdner SC sicher auch viel mit der Tatsache zu tun, dass der Kader mit den kurz vor dem Jahreswechsel verpflichteten US-Zwillingen Kadie und Amber Rolfzen auf 14 gesunde Profis (Eva Hodanova ist nach ihrem Kreuzbandriss im Aufbautraining) angewachsen ist. Kadie deutete bei ihrem Heimdebüt mit zehn Punkten und einer phänomenalen Präsenz im Block an, dass sie mehr als eine Alternative sein kann. „Das gibt Sicherheit. Wenn man mal wackelt, hast du sieben, acht Leute dahinter, die helfen können“, erklärte Katharina Schwabe, die mit zwölf Punkten gegen Stuttgart nach Liz McMahon (14) zweitbeste Scorerin war.

Auch ihre Kollegin Myrthe Schoot unterstreicht: „Es ist im Training förderlich, dass wir uns durch die Konkurrenz immer besser machen. Und natürlich ist es gut, dass wir jetzt so viele Spielerinnen im Kader haben, die alle jederzeit reinkommen können. Aber ich habe eher den Druck, gewinnen zu wollen“, sagt die 28-Jährige.

Schöner Nebeneffekt des 3:0-Triumphs: Waibl strich vor dem Champions-League-Spiel am Dienstag in Ekaterinburg das sonntägliche Krafttraining aus dem Frühprogramm. „Das heißt für mich: länger schlafen, ausgedehnt frühstücken, dicke Klamotten einpacken“, sagt Schwabe. Vielleicht kann sich Alexander Waibl bei knapp 30 Grad unter null im Uralgebirge auch sein Lächeln einfrieren lassen.

zur Startseite