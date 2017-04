Das Café Hotspot ist wieder da – mit HipHop aus Beirut Kürzere Öffnungszeiten, dafür mehr Kultur: Mit neuem Konzept eröffnet der Treff für Flüchtlinge und Deutsche am Obermarkt in Görlitz ab Sonnabend wieder.

Johannes Hübner (3. v. r.) und seine Mitstreiter öffnen das Café Hotspot am Obermarkt nach zweiwöchiger Pause am Sonnabend wieder. Foto: Pawel Sosnowski © pawel sosnowski/80studio.net

Zwei Wochen war das Café Hotspot am Obermarkt geschlossen, am Sonnabend macht es wieder auf. „Wir haben die Zeit genutzt, um den Hof aufzuräumen, neu zu beleuchten und dort auch neue Möbel aufzustellen“, sagt Mitbetreiber Johannes Hübner. Das hat einen guten Grund: Zur Wiedereröffnung am Sonnabend, 20 Uhr, sollte eigentlich der in der arabischen Hip-

Hop-Szene bekannte Musiker Chyno aus Beirut im Hof auftreten. Er ist derzeit auf Europatour. „Nun sind die Wetterprognosen aber so schlecht, dass er wohl drinnen spielen wird“, sagt Steffi Schneider, die neue Praktikantin im Café Hotspot.

Doch das ist nicht die einzige Neuerung in dem Café, das im September als Treffpunkt für Flüchtlinge und Deutsche eröffnet hat und seither von allen Nationen gut angenommen wird. Auch bei der inhaltlichen Ausrichtung ändert sich einiges. „Es lief so gut, dass unser kleines Team einfach an seine Grenzen gestoßen ist“, sagt Johannes Hübner. Für die Zukunft heißt das: Kürzere Öffnungszeiten und zwei verschiedene Teams. Am Nachmittag soll es ein rein ehrenamtlich betriebener Treff mit drei Mitarbeitern in Regie des Second-Attempt-Vereins sein – allerdings nicht mehr von Mittwoch bis Sonntag, sondern nur noch an zwei Tagen pro Woche. Die Gäste können im Internet surfen, kickern oder sich einfach treffen. Genaue Tage und Zeiten stehen noch nicht fest. „Wir stimmen das gerade mit den jungen Flüchtlingen ab“, sagt Steffi Schneider. Viele haben bereits gesagt, dass sie weiter kommen und vielleicht sogar selbst aktiv werden wollen.

Für die Abende gibt es ein größeres Team von derzeit acht Leuten. Sie arbeiten nicht ehrenamtlich, sondern wollen sich mit dem Café „einen fairen Zuverdienst“ erarbeiten, wie Johannes Hübner es beschreibt. Allein davon leben kann freilich keiner. Dieses Team will das Café künftig als „internationale Kulturkneipe“ von Mittwoch bis Sonnabend, jeweils ab 19 Uhr, betreiben. Der Sonntag fällt als Öffnungstag weg. Einmal pro Woche soll es eine kulturelle Veranstaltung geben, vor allem Lesungen und Konzerte.

Außer dem HipHop-Abend am Sonnabend stehen bisher zwei Akustik-Konzerte fest: Die Görlitzer Formation Casa Acustica spielt am 6. Mai und Emma Hill aus Australien am 17. Mai. Vom 20. bis 27. Mai findet dann das studentische Kunstfestival Zukunftsvisionen gleich um die Ecke in der Steinstraße statt. Dabei soll es eine Kooperation geben. „Wir machen zum Beispiel Zukunftsvisionen-Konzerte bei uns im Hof“, sagt Johannes Hübner. Ansonsten ist das Café Hotspot jederzeit offen für andere Nutzer, die sich einmieten oder auch ihre Treffen hier abhalten wollen. Ein einmal pro Woche stattfindendes Café nur für Frauen war schon mal im Gespräch: „Wir sind da für sehr vieles zu haben.“

