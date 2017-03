Das Burgtor soll offen bleiben Mitglieder des Karnevalsklubs hissten am Dienstag Banner an der Burg. Sie richten einen eindringlichen Appell an das Landratsamt.

Ingo Karsch und Mitglieder des Karnevalsclubs haben am Dienstag Plakate und Banner angebracht. © Dirk Zschiedrich

Die Burg Hohnstein darf nicht geschlossen werden. Das war der Tenor einer Aktion am Dienstagabend, an der sich mehrere Hohnsteiner beteiligten. Sie befestigten Banner und Plakate am Burgtor, unter anderem mit der Aufschrift: „Die Burg muss gerettet werden.“ Initiator des Ganzen war die erst neu gegründete Bürgerinitiative. Deren Sprecher Ingo Karsch ist gleichzeitig Präsident des Karnevalsklubs. Und dieser nutzt die Burg als Auftrittsort für seine zahlreichen Veranstaltungen. Würden die Burgtore tatsächlich im Dezember schließen, hätte der Verein keine Spielstätte mehr. Auch aus diesem Grund habe er sich neben der Narrenkappe einen zweiten Hut aufgesetzt und die Bürgerbewegung ins Leben gerufen . Aber nicht nur der Fasching ist auf der Burg zu Hause. Tagestouristen, Übernachtungsgäste, eine christliche Freizeit, Veranstaltungsangebote gehören zu Burg Hohnstein. „Die Schließung wäre eine öffentliche Enthauptung der Gemeinde beziehungsweise der Stadt Hohnstein durch das Landratsamt“, sagt Ingo Karsch. Deshalb setze sich die Bürgerinitiative auch für die Übergangslösung ein. Die besagt, dass die Tourismus GmbH die Burg vorerst betreibt, damit diese nach dem Ende des Insolvenzverfahrens am 30. November keinen Tag geschlossen werden muss.

In der Debatte um den touristischen Erhalt der Burg Hohnstein hat sich auch der Sebnitzer Oberbürgermeister, Mike Ruckh, gleichzeitig CDU-Fraktionschef, im Kreistag geäußert. Er wolle das Bemühen der Hohnsteiner grundsätzlich unterstützen. „Die Burg darf nicht geschlossen werden“, sagt Mike Ruckh. Das von der Stadt Hohnstein ins Spiel gebrachte Pachtmodell über die Tourismus GmbH könne aber nur eine Übergangslösung sein, sagt er. Es brauche einen starken Partner, der über den notwendigen wirtschaftlichen Hintergrund und touristisches Know-how verfügt. Seiner Meinung nach müsse sich der Freistaat finanziell an der Sanierung beteiligen.

