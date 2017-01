Das Buchprojekt zum 800-Jährigen 52 Informationstafeln zur Stadtgeschichte stehen in Dipps. Sie werden zum Stadtjubiläum in neuer Form präsentiert.

Museumsmitarbeiterin Anita Göhler hat Texte und Grafiken für das Buch zum Jubiläum „800 Jahre Dippoldiswalde“ bereits zusammengestellt. © Frank Baldauf

Als Entwurf hat Anita Göhler ihr Buch bereits zur Hand. Auf der einen Seite sind historische Ansichten von Dippoldiswalde zu sehen, demgegenüber stehen historische Texte. Das Format ist großzügig gewählt. Die Seiten bekommen A-4-Größe. Sie werden aber nicht im gängigen Hochformat, sondern quer gestaltet.

Die Texte stammen aus der Hand von Museumsmitarbeiterin Anita Göhler. Sie dürften dem einen oder anderen Kenner von Dippoldiswalde durchaus bekannt vorkommen. Es sind die geschichtlichen Erklärungen, die sie in den vergangenen Jahren verfasst hat und die auf den Informationstafeln an Denkmalen und historischen Gebäuden im Stadtgebiet zu lesen sind. 2009 hat dieses Projekt begonnen, und im vergangenen Jahr war die Zahl von 52 Tafeln erreicht.

„Wir wurden manchmal gefragt, ob es diese Texte nicht irgendwo in einer Zusammenfassung gibt“, berichtet Anita Göhler. Da haben sich die Museumsmitarbeiter entschlossen, genau dies zu bieten, sozusagen als ihren Beitrag zur 800-Jahrfeier von Dippoldiswalde im Juni 2018.

Anita Göhler hat ihre Texte mit Grafiken kombiniert, die der Reichstädter Maler Johannes Zepnick beigesteuert hat. Diese Kombination ist auch auf vielen der Tafeln bereits zu sehen. Wo die Texte Häuser beschreiben, die es nicht mehr gibt, oder die sich stark verändert haben, da hat Zepnick diese bereits als Grafik dargestellt. Die anderen Tafeln kommen ohne diese Ergänzung aus, weil der Betrachter ja sieht, was beschrieben ist. Die Möglichkeit hat aber der Leser nicht, der zu Hause durch das Buch blättert. Daher hat Zepnick jeden Text mit einer Grafik ergänzt. Es wird also auch den Dippsern, die ihre Stadt ganz genau kennen, noch neue Sichten auf den Ort bieten können.

Zum Stadtjubiläum im Jahr 2018 sollen 5 000 Exemplare dieses Buches gedruckt werden, wie Anita Göhler informierte. Dabei ist vorgesehen, 800 Bücher als Sonderausgabe zu gestalten, die jeweils mit einer Gedenkmünze ausgestattet werden.

Es ist ein Vorhaben, das unter Verantwortung des Lohgerber-, Stadt- und Kreismuseums Dippoldiswalde läuft. Das Museum hat jedoch nicht die Mittel, um ein solches Vorhaben zu finanzieren. Deswegen ist Anita Göhler derzeit auf Sponsorensuche. Sie hat Dippoldiswalder Bürger und Firmen angeschrieben und um Unterstützung gebeten. Privatpersonen können sich mit einem Mindestbetrag von 100 Euro an dem Vorhaben beteiligen, Unternehmen sollten mindestens 200 Euro beisteuern. Erste Erfolge hat sie dabei schon erzielt. So hat der Stadtrat auf seiner letzten Sitzung im alten Jahr die Annahme von 300 Euro Spenden für dieses Buchprojekt bestätigt. Die Sponsoren werden in dem Buch genannt.

Dieses Buch ist eines von vielen Projekten, die im Vorfeld des Stadtjubiläums laufen. Die Vorbereitungen sind in vollem Gange. Nächste Woche werden zwei große Beratungen stattfinden, wie Bernd Wehner informierte. Er ist vom Oberbürgermeister mit der Festvorbereitung beauftragt. Eine Beratung ist mit den Mitgliedern des Handels- und Gewerbevereins Dippoldiswalde geplant und eine mit den Verantwortlichen für die verschiedenen Bestandteile des Fests.

zur Startseite