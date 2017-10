Das bringt der neue Fahrplan für Riesa Bald geht es deutlich schneller nach München, Berlin oder Hamburg – dafür aber etwas langsamer im Nahverkehr.

Neu trifft alt: So sieht es aus, wenn der ICE am Bahnhof in Riesa einfährt – und dabei an Technik aus der Dampflok-Ära vorbeikommt. Im Dezember tritt dann auch auf der traditionsreichen Strecke Dresden-Riesa-Leipzig der neue Fahrplan in Kraft. © Sebastian Schultz

Anderthalb Stunden schneller von Leipzig nach München, alle zwei Stunden von Leipzig direkt nach Mannheim und Stuttgart: Der neue Fahrplan der Bahn soll Sachsen deutliche Vorteile bringen, verspricht das Unternehmen. Mitte Dezember tritt der Fahrplan in Kraft, verfügbar ist er seit dieser Woche. Aber was hat Riesa davon? Die SZ hat das Angebot verglichen.

Im Fernverkehr geht es für die Riesaer tatsächlich bald deutlich schneller. Braucht man derzeit nach München mit IC und ICE fast sechs Stunden, werden es ab dem 10. Dezember nur noch gut vier Stunden sein. Möglich macht das die neue Schnellfahrstrecke – derzeit steigt man noch in Leipzig und Fulda um, künftig in Leipzig und Erfurt. Auch in Richtung Berlin gibt es für die Riesaer echte Verbesserungen. Fährt man jetzt kurz nach neun in Riesa ab, ist man mittags halb eins in Berlin – nach knapp dreieinhalb Stunden. Künftig ist man schon eine Stunde früher in der Hauptstadt – unter anderem, weil sich die Umsteigezeit in Leipzig verringert. Und auch nach Hamburg spart der Riesaer Bahnfahrer bald eine Stunde, wenn der Zug fahrplanmäßig fährt. Statt reichlich fünf Stunden sind es dann reichlich vier.

Anders sieht es im Nahverkehr aus. Da bleiben die Fahrtzeiten von Riesa aus im Wesentlichen gleich. Auf der beliebten Pendlerstrecke Dresden-Riesa-Leipzig erhöht sich die Fahrtzeit zwischen den beiden Metropolen sogar leicht – um drei Minuten. Wieder einmal steht der Fernverkehr im Fokus, moniert Ronny Hausdorf vom Fahrgastverband Pro Bahn. „Der Nahverkehr, wo der überwiegende Teil der Fahrgäste unterwegs ist, wird nachrangig behandelt.“ Besonders betroffen seien die Stammnutzer im Raum des Verkehrsverbunds VVO. „Neben dem Wegfall der Jahreskarte, was einer Preissteigerung von etwa sieben Prozent gleichkommt, ist man nun auch noch länger unterwegs.“

Dabei sei die Bahninfrastruktur im Raum Dresden in den vergangenen 15 Jahren für rund eine Milliarde Euro ausgebaut worden. „Eine wirkliche Verbesserung erfährt aber nur der S-Bahn-Verkehr. Die stark frequentierte Regionalexpressstrecke Dresden-Leipzig verschlechtert sich sogar“, sagt der Landes-Chef von Pro Bahn.

Für die überwiegende Zahl der Fahrgäste in der Region Riesa sehe man mit dem Fahrplanwechsel keine wirkliche Angebotserweiterung. „Gut ist, dass der Fernverkehrshalt Riesa weiterhin erhalten bleibt“, sagt Ronny Hausdorf. Das stellt auch Riesas Rathaus-Sprecher Uwe Päsler in den Mittelpunkt: Denn zwischenzeitlich hatte es Gerüchte gegeben, dass der einzige sächsische Fernbahnhalt außerhalb von Leipzig und Dresden auf der Kippe stünde. „Die Bedeutung des ICE-Halts für Riesa ist unbestritten“, sagt Uwe Päsler. Die Anbindung sei unverzichtbar. Wichtig sei auch der weiter vorgesehene Stundentakt. „Mit dem Holpertakt, den wir in Riesa auch mal hatten, kam kaum ein Fahrgast zurecht.“

Zahllose Pendler nutzen jeden Tag den Bahnhof, um zur Arbeit nach Riesa zu pendeln – oder in die Gegenrichtung. Der regelmäßig volle Pendlerparkplatz nebenan spreche für sich, heißt es von der Stadtverwaltung. Dazu trägt sicherlich auch die Vereinbarung des Verkehrsverbunds VVO mit der Bahn bei: Wer eine Monatskarte hat, darf damit auch den IC oder ICE von Riesa nach Dresden nutzen. In die Gegenrichtung nach Leipzig ist das nicht möglich. Dort hört das Gebiet des VVO auf und das des Verbunds MDV fängt an. „Schön wäre es, wenn sich die beiden Verkehrsverbünde einigen könnten, dass in Riesa beide Verbundfahrkarten gelten könnten“, sagt Uwe Päsler. Aber das bleibt auch nach der Fahrplanumstellung im Dezember Zukunftsmusik.

