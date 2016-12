Das bringt den OB zum Kopfschütteln Die Stadt zahlt mehr Geld an den Landkreis, als sie für ihr komplettes Personal ausgibt.

Wenn Radebergs OB Gerhard Lemm (SPD) durch die fast eintausend Seiten des Stadthaushalt-Plans blättert, hat er ein zufriedenes Lächeln auf dem Gesicht. Denn bekanntlich hat der Stadtrat jüngst grünes Licht für den Etat erteilt, der für die kommenden Jahre rund 20 Millionen Euro Investitionen bei gleichzeitiger Schuldenfreiheit vorsieht. „Tatsächlich ein historischer Haushalt“, hatte sich Lemm in der Sitzung im Ratssaal gefreut.

Doch wenn der OB dann die Seite aufblättert, auf der die Kosten für die sogenannte Kreisumlage stehen, verdunkelt sich seine Mine. Mit der Kreisumlage finanziert sich der Landkreis Bautzen, der sonst ja bekanntermaßen keine Einnahmen hat. Denn während die Städte und Gemeinden zum Beispiel Steuern einnehmen können, kann der Kreis quasi nur auf einige Gebühren oder Einnahmen von „Blitzern“ sowie Fördermittel zurückgreifen. Damit er aber seine Aufgaben wahrnehmen kann, müssen die Städte und Gemeinden einen Teil ihrer Einnahmen an den Kreis weiterreichen. Immerhin aktuell rund ein Drittel!

Wobei der Kreis für das kommende Jahr die Kreisumlage sogar gesenkt hat, von 32,5 auf 32 Prozent. „Aber leider zahlen wir nicht in Prozent, sondern in Euro“, so Radebergs OB. Und das sind im kommenden Jahr immerhin 6,2 Millionen Euro, die Radeberg überweist. „Als ich 1994 als Bürgermeister angefangen habe, waren es noch 1,5 Millionen Euro“, denkt Lemm zurück. Mittlerweile haben die Ausgaben für die Kreisumlage sogar die Personalkosten der Stadt um vieles überstiegen. „Fürs Personal geben wir vier Millionen Euro aus – zwei Millionen weniger, als wir an den Kreis abgeben“, ärgerte sich der OB in der Debatte.

Wobei er einräumt, „dass wir natürlich auch etwas vom Kreis zurückbekommen“. So finanziert der Kreis beispielsweise das Gymnasium und die Förderschule an der Ferdinand-Freiligrath-Straße. „Aber eine stolze Summe ist das Ganze trotzdem“, so der OB kopfschüttelnd.

