Das bringen Dresdens 20 Blitzer ein Über 50 000 Mal haben Verkehrssünder im vergangenen Jahr „Foto-Post“ vom Ordnungsamt bekommen. Wie viel jede einzelne Anlage der Stadt ins Säckel gespült hat, zeigt diese Karte:

2016 ist Vergangenheit, das Ordnungsamt zieht Bilanz. Die Behörde listet Zahlen, Daten und Fakten über teils erheblich gestiegene Arbeitsbelastungen auf.

Vor allem der Punkt „Versammlungen und Veranstaltungen“ sticht hervor. Demnach habe sich die Anzahl der in Dresden stattfindenden Versammlungen in den letzten fünf Jahren mehr als verdoppelt. 2016 haben die fünf Mitarbeiter der Versammlungsbehörde 824 Anmeldungen bearbeitet.

Bemerkenswert ist jedoch vor allem der Inhalt einer an die Pressemitteilung angefügten Tabelle. Darin geht es um die 20 in der Stadt fest aufgestellten Anlagen zur Geschwindigkeitsüberwachung, volkstümlich schlicht „Blitzer“ genannt.

In der Tabelle wird aufgezählt, wo die Anlagen stehen, wie oft sie ausgelöst haben, welcher Art die registrierten Verstöße sind - und was genau sie einbrachten. Zu sehen sind die Blitzer und deren Daten in dieser Karte:

Alle Blitzer zusammen haben im vergangenen Jahr 54 511 teure Fotos gemacht. Dafür mussten die erwischten Verkehrssünder 1583584 Euro zahlen.



Absolute Spitzenreiter in der Statistik sind die beiden Blitzer auf der Waldschlößchenbrücke. Die zur Neustädter Seite ausgerichtete Anlage brachte bei 4232 Fotos 116368 Euro ein, die auf der anderen Seite bei 14015 Fotos stattliche 409344 Euro.



