Das Blaue Wunder bekommt seine alte Farbe zurück Die sieben wichtigsten Fakten zur Sanierung des großen Dresdner Wahrzeichens.

Seit 124 Jahren ragt das Blaue Wunder über dem Elbtal empor. Derzeit wird noch ein Fußweg-Abschnitt erneuert. In den nächsten Jahren bekommt die Brücke eine umfassende Runderneuerung. © SZ/Peter Hilbert

Die Brückenprüfer sollen künftig weniger Arbeit am Blauen Wunder haben. 2025 ist die nächste Hauptuntersuchung fällig, der sogenannte Brücken-TÜV. Bis dahin soll ein Großteil dieses Dresdner Wahrzeichens saniert sein, zeigt sich Straßenbauamtschef Reinhard Koettnitz optimistisch. Die Stadt hat konkrete Pläne. Rund 40 Millionen Euro werden nötig sein, um bis 2030 alle Arbeiten abschließen zu können. „Der Stadtrat hat uns zugesagt, dass jährlich drei bis vier Millionen Euro bereitgestellt werden“, sagt Koettnitz.

Der Auftakt: Im Dezember ist gesperrter Fußweg wieder frei.

Fußwegbau ist Schwerstarbeit. Diese haben die Bauleute am Blauen Wunder aber bald geschafft. 2015 hatten sie am elbaufwärts liegenden Gehweg die Abschnitte überm Loschwitzer und Blasewitzer Ufer erneuert. In diesem Jahr kam das 90 Meter lange Mittelstück an die Reihe. Die asphaltierte Stahlbetonplatte wurde abgebaut. Sie wird durch Eichenbohlen ersetzt. Die meisten sind schon verschraubt. Anfang Dezember soll alles fertig sein.

Der Stahlbau: Deformierte Streben müssen ausgewechselt werden.

Die Stahlkonstruktion des Blauen Wunders ist in die Jahre gekommen. Koettnitz zeigt bereits deformierte Stahlteile im Fachwerk und stark verrostete Geländer, an denen einige Stellen bereits ausgebrochen sind. Diese Schäden werden im kommenden Jahr beseitigt. Stahlbauer ersetzen verbogene Teile oder richten sie und erneuern die inneren Geländer, erläutert Koettnitz.

Zudem werden beiderseits der Fahrbahn die kastenförmigen Entwässerungsanlagen ausgewechselt. Erneuert werden müssen auch die Hauben auf den Köpfen der Türme, die Fachmann Koettnitz Pylone nennt. Instandsetzungen sind auch an vielen weiteren Bauteilen nötig. Ein wesentliches davon ist das sogenannte Scheitelgelenk mit der Schwingungsbremse in der Brückenmitte, dem der Rost kräftig zugesetzt hat. Das verbindet die beiden Pylonteile und nimmt die vertikalen Kräfte auf.

Die Sperrung: Noch unklar, wie viele Spuren blockiert werden.

Bei Sperrungen droht auf dem Blauen Wunder immer ein Verkehrschaos. Derzeit wird untersucht, ob sie nötig sind, so Koettnitz. Allerdings müssen Gerüste auf der Fahrbahn abgestützt werden, um die Stahlbauarbeiten ausführen zu können. „Ob deshalb eine oder zwei Spuren gesperrt werden müssen, kann jetzt noch nicht gesagt werden“, sagt er. Wie die endgültige Verkehrsführung künftig wird, sei ebenfalls noch absolut offen. Untersucht wurde, ob Radstreifen angelegt werden. Doch dann würde es nur zwei Fahrspuren geben. Das sei äußerst schwierig.

Die Farbgebung: Viel Aufwand, um zuerst Rost und Moos zu beseitigen.

Eine entscheidende Etappe folgt 2019. Dann erhält das Blaue Wunder bis 2020 frischen Korrosionsschutz und neue Farbe. Das ist dringend nötig. An vielen Ecken der 3 800 Tonnen schweren Konstruktion aus Siemens-Martin-Stahl bestimmt Rost das Bild. Seinen letzten Anstrich hatte das Blaue Wunder zwischen 1988 und 1993 erhalten. Der Amtschef zeigt Rost in Spalten zwischen dem Stahlfachwerk, der rausgekratzt werden muss. An vielen Stellen überzieht grünes Moos den blauen Stahl. Auch das muss beseitigt werden.

Links zum Thema Große Herausforderungen kommen

Geplant ist, die Farbe abzustrahlen und den Rost zu entfernen. Aufgetragen werden soll eine Schicht Rostschutz und zwei weitere Farbschichten. Im Vorfeld hat es Untersuchungen gegeben. „Dabei haben wir Pigmente der Ursprungsfarbe gefunden“, sagt er. Am Blasewitzer Ende wurden Musterflächen angelegt. Nach diesem Vorbild soll die Brücke gestrichen werden.

Der Fußweg: Verrostete Stahlplatte soll erneuert werden.

Der Fußweg an der elbaufwärts liegenden Seite ist jetzt erneuert. 2021 kommt das Pendant auf der anderen Brückenseite an die Reihe, nennt Koettnitz den nächsten Schritt. Die Stahlplatte wird entfernt und ersetzt. Geplant ist, die Oberfläche des Fußwegs wieder zu asphaltieren. Außerdem werden die Geländer saniert.

Die Ankerkammern: Stahlnadeln sichern Fundamente bei Hochwasser.

Parallel zum Fußwegbau sind ab 2021 Instandsetzungsarbeiten in den Ankerkammern an den Brückenenden geplant. Dort werden die Kräfte der versteiften Hängebrücke aufgenommen. Vorgesehen ist eine Dämmung der über zehn Meter und 20 Meter breiten Räume als Schutz vor Feuchtigkeit. Außerdem sollen die Betonfundamente mit langen Stahlnadeln zusätzlich im Untergrund verankert werden, um bei Hochwasser einen Auftrieb der Bauteile zu verringern.

Das Finale: Spezialisten sichern Risse in den Brückenpfeilern.

Senkrechte Risse in den Pfeilern und starke Spurrillen auf der Fahrbahn sind weitere Punkte auf der Mängelliste. Deshalb sollen nach 2023 Risse gesichert und die Fahrbahn erneuert werden. Bis 2030 folgen dann weitere Arbeiten. Zwar ist der Verkehr nach der Eröffnung der Waldschlößchenbrücke um etwa 3 000 Fahrzeuge täglich gesunken. Allerdings muss auch künftig die Beschränkung auf 15 Tonnen eingehalten werden. Dann kann das Blaue Wunder noch Jahrzehnte halten.

zur Startseite

Artikelempfehlung Das Blaue Wunder bekommt seine alte Farbe zurück Die Brückenprüfer sollen künftig weniger Arbeit am Blauen Wunder haben. 2025 ist die nächste Hauptuntersuchung fällig, der sogenannte Brücken-TÜV. Bis dahin soll ein Großteil dieses Dresdner Wahrzeichens saniert sein, zeigt sich Straßenbauamtschef Reinhard Koettnitz optimistisch. Die Stadt hat konkrete Pläne. Rund 40 Millionen Euro werden nötig sein, um bis 2030 alle Arbeiten abschließen zu können. „Der Stadtrat hat uns zugesagt, dass jährlich drei bis vier Millionen Euro bereitgestellt werden“, sagt Koettnitz. (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/das-blaue-wunder-bekommt-seine-alte-farbe-zurueck-3809336.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: