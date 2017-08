Das Biertheater wird ökologisch Mit „Malzau braut sich“ startet das beliebte Mundarttheater in seine 16. Saison. Und diesmal sogar sehr umweltfreundlich.

Das Augenzwinkern und die Spielfreude des Biertheater-Ensembles sind auch auf dem Foto zum Start in die neue Saison deutlich zu sehen: Am 14. September geht’s im Saal im Kaiserhof ins nun schon 16. Jahr © Thorsten Eckert

Unterkiefer leicht vorgeschoben, die Worte ein wenig stockend, so geht „Ökologisch“. Eine der drei Sprachen, die im neuen Biertheaterstück „Malzau braut sich“ zu hören sein wird, wie Peter Siebecke beim gestrigen Pressefrühstück vorm Start in die nunmehr 16. Biertheater-Saison verriet. Peter Siebecke ist der künstlerische Leiter des Mundarttheaters im Saal des Radeberger Kaiserhofs und klingt mächtig begeistert, wenn er von den Proben zum aktuellen Schwank schwärmt. „Ich sitze ja immer dabei und trinke meinen Tee“, sagt er schmunzelnd. Und verrät auch gleich noch, dass neben „Ökologisch“ natürlich auch Sächsisch und Schwäbisch zu hören sein wird. „Es ist damit sozusagen das erste Mehrsprachenstück im Biertheater …“ Stimmt allerdings nicht ganz, denn Biertheater-Akteur Jens Albrecht zauberte unter anderem auch schon mal einen adretten Italiener ins Biertheater-Örtchen Malzau.

Man darf jedenfalls gespannt sein, auf das neue Stück, das am 14. September Premiere feiern wird. Eine von insgesamt vier Premieren übrigens, die in der neuen Saison zu erleben sein werden, klingt Biertheater-Manager Jens Richter durchaus ein bisschen stolz. Immerhin werden mit 163 Vorstellungen in dieser Spielzeit zudem so viele Termine angeboten, wie bisher noch nie. Und dennoch kann sich das Theater wohl auch diesmal wieder über eine super Auslastungsquote freuen: Denn schon über die Hälfte der Tickets sind bereits im Vorverkauf weggegangen; und das bei insgesamt über 46 000 Karten. „Wir erwarten in dieser Saison auch den 500 000. Besucher seit Biertheater-Gründung“, freut sich Jens Richter. Spätestens im Februar dürfte es soweit sein, sagt er.

Jede Menge Spaß

Geschrieben hat den neuen Schwank „Malzau braut sich“ Biertheater-Akteur Thomas Rauch, der auch gleich noch in die Rolle des „Öko“ Sven Klose schlüpft. „Und natürlich geht’s gegen das Großkapital“, verrät er augenzwinkernd. Denn Bürgermeisterin Gisela – in deren Rolle natürlich auch diesmal wieder Hans-Jörg Hombsch schlüpft, der auch die Musik für das Stück komponiert hat – verkauft das Grundstück der ehemaligen Dorfgaststätte „Zur Linde“ an ein Unternehmen. Eine unökologische Heuschrecke? Jedenfalls hat nicht nur Regisseur Ulli Schwarz bei den Proben jede Menge Spaß, wie er sagt. Und er zeigt sich beeindruckt, „hier gibt es einfach keine Selbstzufriedenheit, hier wird gearbeitet, bis es allen passt“, schwärmt er.

Und überhaupt sei dieser Zusammenhalt des Ensembles das wohl wichtigste Pfund, mit dem es das Biertheater schaffen will, „auch weiterhin die Nummer 1 der sächsischen Mundarttheater zu bleiben“, macht der künstlerische Leiter Peter Siebecke klar. „Wir haben jetzt die Konzeption bis ins Jahr 2021 erarbeitet, wir haben also noch eine Menge vor“, gibt er jedenfalls schon mal die Richtung vor.

Vor hat das Theater aber auch in der aktuellen Saison wie erwähnt eine ganze Menge. Ende Oktober kommt das Stück „Aber bitte mit Sahne“ auf die Biertheaterbühne. Das hat Hauptakteur Holger Blum geschrieben; „und ich habe mich dafür unter anderem ins Eis-Café im Kaufpark Nickern neben Tische gesetzt, an denen ältere Damen saßen“, verrät er. Eigentlich habe er da nur zuhören müssen, um das Stück zu schreiben, in dem sich drei Rentnerinnen und ein Senior in einer Pizzeria treffen, um den Mann in der Runde auf sein „Date“ mit einer bis dahin unbekannten Internetbekanntschaft vorzubereiten. Die Damen werden übrigens allesamt von Männern gespielt, „wir spielen im Biertheater unsere Frauen sowieso am liebsten selbst“, hatte Holger Blum ja vor einiger Zeit schon mal verkündet.

Böttcher feiert als Solist Premiere

Mit in der journalistischen Frühstücksrunde saß gestern auch Thomas Böttcher. Der jüngst mit viel öffentlichem Wirbel bei Radio RSA entlassene Kult-Ulk-Moderator ist ja im Biertheater kein Unbekannter, gehörte 2002 bekanntlich mit zur Ur-Besetzung und ist neben dem Weihnachtsstück „Schwipsbogen“ auch gemeinsam mit Peter Flache im Stück „Laubenpieper“ zu erleben. Nun aber wird er, „weil ich ja jetzt ein bisschen Zeit habe“, wie er lakonisch anmerkt, erstmals nach 25 Jahren Duo-Auftritten einen Soloabend präsentieren. „Lieber Radioaktiv als im Radio aktiv“ wird das Stück heißen, das am 24. September im Biertheater Premiere feiern wird – und an dem Thomas Böttcher derzeit gemeinsam mit Holger Blum und Thomas Rauch arbeitet. „Ich werde darin eine Menge aus meinem Leben erzählen; es wird Lieder geben – und wir werden auch ein bisschen Disko machen“, lässt er sich noch nicht allzu tief in die sprichwörtlichen Karten schauen. „Ich habe jedenfalls eine Menge Respekt davor, einen Abend lang so ganz alleine auf der Bühne zu stehen“, gibt er zu.

zur Startseite