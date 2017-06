Das Bierstadtfest wird lecker Heute Abend startet die große Stadt-Party. Und kulinarisch wird dabei auch kräftig über den Tellerrand geschaut …

Natürlich ist auch der Radeberger Bitter zu haben. © Archivfoto: Willem Darrelmann

Wenn heute Abend das diesjährige Bierstadtfest in Radeberg eröffnet wird, dann wird den Besuchern auch kulinarisch eine Menge geboten. „Wir präsentieren dabei natürlich vor allem sächsische Genüsse“, sagt Frank Schröder, der Chef der gleichnamigen Veranstaltungsagentur, die das Bierstadtfest organisiert. So wird es im Bereich des Kleinmarktes wieder die beliebte „Sächsische Spezialitätenstraße“ unter anderem mit Radeberger Wurst-Spezialitäten von Korch, mit dem Radeberger Bitterlikör und dem besonderen Zwickel-Bier der Radeberger Exportbierbrauerei geben, das traditionell von Bierkutscher Ernst gezapft wird. Erstmals dabei sind diesmal auch Knabbereien von „Wurzener“. Auch das ist ja eine sächsische Spezialität.

Wobei die Veranstalter kulinarisch auch über den sprichwörtlichen und in diesem Fall sogar passenden Tellerrand blicken. „Wir haben zum Beispiel auch afrikanische Spezialitäten dabei und den beliebten tschechischen Baumstriezel“, so Frank Schröder. Zudem gibt’s ja bekanntlich auch erstmals einen bayerischen Biergarten mit entsprechenden Spezialitäten gleich am Rathaus.

Und eine echte kulinarische Besonderheit gibt’s zudem beim musikalischen Pfingst-Schoppen am Sonntag ab 13 Uhr auf dem Marktplatz. Denn dann gibt’s – fast schon traditionell – zum Radeberger Pilsner wieder die begehrte und nur beim Bierstadtfest zu habende Radeberger Bierwurst. Für die Musik sorgt natürlich auch diesmal das Großerkmannsdorfer Blasorchester.

Das Radeberger Bierstadtfest startet am heutigen Freitagabend, 19 Uhr, mit dem großen Fassbieranstich. Bis Sonntag, 4. Juni, wird dann täglich ab 13 Uhr in der Radeberger Innenstadt gefeiert. www.bierstadtfest.de

