Das Bier-Experiment Seit anderthalb Jahren betreibt Familie Frenzel die Brauerei an der Humboldtstraße – und erfindet sich immer neu.

Prost! Der Bautzener Brauereibesitzer Tobias Frenzel präsentiert stolz seine neuen Sorten. Nicht nur der Geschmack, auch die Optik ist ihm wichtig. © Steffen Unger

Das Etikett ist entscheidend. Und die Farbe. Hat die Bierflasche einen weißen Aufkleber, handelt es sich um eine neue Sorte. Ziert die Flasche ein bunt gestaltetes Etikett, gehört sie zum festen Sortiment. Ein Marketing-Manager hätte es sich nicht besser ausdenken können. Doch die Idee stammt nicht von einem, der Werbung studiert hat. Der Bautzener Brauereibesitzer Tobias Frenzel ist selbst darauf gekommen. Die „weiße Weste“ trägt derzeit der Maibock, ein Saisonbier, das Frenzel im Frühjahr erstmals gebraut hat. Anders ist das beim Pale Ale. Das Bier mit der fruchtig-blumigen Note ist so beliebt, dass Frenzel einen Designer mit der Gestaltung des Etiketts beauftragt hat. Entstanden ist eine bunte Fantasie-Landschaft. Ein Bierfass als Schiff, das auf den Wellen reitet, so hat sich Frenzel das vorgestellt.

Liebe zum Detail, das ist dem Brauereibesitzer wichtig. Und muss es wohl auch sein. Schließlich ist Frenzels Gebräu gleich drei bis viermal so teuer wie gewöhnliches Bier. Dass der Brauereibesitzer den hohen Preis manchmal rechtfertigen muss, gibt er offen zu. „Ich erkläre dann immer, dass bei uns alles Handarbeit ist“, sagt er. Das Mischen der Zutaten, das Ansetzen der Maische, das Abfüllen in Gläsern – all das funktioniert in der Brauerei an der Humboldtstraße ganz ohne Fließband und robotergesteuerte Maschinen.

Acht Sorten gehören inzwischen zum festen Sortiment. Dazu noch einige Saisonbiere. Wenn der Brauereibesitzer erzählen soll, wie gut sein Hopfengetränk bei den Kunden ankommt, antwortet er mit einer kleinen Anekdote. Vor einem Jahr fuhr Tobias Frenzel zur Biermeile nach Berlin. „Die haben uns dort ausgetrunken“, sagt er. Frenzel und sein Team nahmen ein großes Fass mit. Das sollte fürs Wochenende reichen. Doch schon am Freitag war es komplett leer. Der 30-Jährige fuhr zurück nach Bautzen, um für Nachschub zu sorgen. Jeden Liter, den seine Brauerei hergab, nahm er mit. Doch das reichte gerade einmal bis zum späten Sonnabend. „Am Sonntag konnten wir dann nur noch ein paar Flaschen anbieten“, erinnert er sich. An diesen drei Tagen hörte Frenzel viel Lob für seine Kreationen. Nun hofft er, dass er seine Flaschen bald auch in Läden der Hauptstadt verkaufen kann.

Zu wenig Zeit für den Vertrieb

Es wäre ein riesiger Schritt. Denn bislang sind es vor allem Geschenkeläden und Supermärkte in Ostsachsen, die Frenzel beliefert. 50 000 Flaschen pro Jahr verlassen seine Halle. „Zum Vergleich: Bei den großen Brauereien werden 80 000 Flaschen pro Stunde produziert“, erklärt er. Davon ist Frenzel noch weit entfernt. Doch es ist auch gar nicht sein Ziel, diese Dimension zu erreichen. Schließlich ist das Besondere an seinen Produkten gerade die Exklusivität. Doch ein bisschen mehr wäre schon drin. Im vergangenen Jahr hat die kleine Brauerei 600 Hektoliter produziert. Ziel der Betreiber ist es aber, irgendwann 3 000 Hektoliter Bier pro Jahr herzustellen. Wer mehr produzieren will, der benötigt aber auch mehr Kunden. Tobias Frenzel hofft nicht nur auf die Läden in Berlin. Er will zukünftig auch Gastronomen für sein Angebot gewinnen. Denen könnte er Fässer liefern. Weil die sich leichter abfüllen lassen, ist die Gewinnspanne größer.

Doch um die Wirte zu überzeugen, muss sich Frenzel mehr dem Vertrieb widmen. Das Problem: Momentan bleibt dafür keine Zeit. Frenzel braut das Bier gemeinsam mit seinem Vater. Ein Angestellter unterstützt sie dabei. „Wir würden aber gern noch einen Brauer einstellen“, erklärt er. Noch reiche der Umsatz dafür nicht. „Wir stehen derzeit an der Schwelle und sind optimistisch, dass wir diesen Schritt bald schaffen werden“, erklärt er. Der neue Brauer wäre der erste Mitarbeiter, der die Bierherstellung tatsächlich gelernt hat. Zwar sind Tobias Frenzel und sein Vater mittlerweile Profis auf dem Gebiet. Doch ihr Wissen übers Bier haben sie sich komplett selbst angeeignet.

Los ging es 2003. Der Vater von Frenzel begann in der damaligen Gaststätte „Altstadtbrauhaus“ auf der Schloßstraße mit der Bierproduktion. Den Gästen schmeckte das Hopfengetränk. So gut, dass sich die Familie drei Jahre später zu einem Anbau an die Spree-Pension unterhalb der Friedensbrücke entschloss. Nun war Platz für eine Anlage, die drei Hektoliter produzieren konnte. Doch auch das reichte irgendwann nicht. Gern hätten Frenzels das Haus an der Spree erweitert. Doch die Hochwassergefahr war zu groß. Ein neuer Standort musste her. 2015 fanden sie diesen im Gewerbegebiet an der Humboldtstraße.

Anfragen aus China

Eine sechsstellige Summe hat die Familie in ihre Brauerei investiert. Nun hofft sie, dass sich das Bier auch in ein paar Jahren noch gut verkaufen lässt. Vieles spricht dafür. Denn mit ihrer Idee liegen Frenzels voll im Trend. Das Brauhandwerk erlebt gerade eine Renaissance. Auch in Sachsen. Laut Statistischem Landesamt hat sich die Zahl der Brauereien seit 1995 verdoppelt. Demnach gab es voriges Jahr im Freistaat 64 Brauereien.

Dass sein Bier sogar weltweit gefragt ist, hat Frenzel schon bemerkt. Aus Indien und China bekam er schon Anfragen. Ganze Container soll die Brauerei liefern. Vorerst will er sich aber auf Märkte in Deutschland konzentrieren. „Da gibt es genug zu tun“, sagt er. Doch egal wie knapp die Zeit ist, auf eines will Frenzel auf keinen Fall verzichten. Aufs Experimentieren. Etwas Neues schaffen, dabei zusehen, wie das Bier zum Produkt wird und schließlich mit buntem Etikett im Schrank landet, das sei der beste Lohn für all die Arbeit.

