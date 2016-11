Das Bier aus dem Whiskyfass Der Meißner Carnevalsverein plant in seinem Jubiläumsjahr 2017 die Neuauflage einer legendären Spezialität.

Bock auf ein Missniator vom Fass? Schwerter-Braumeister Bernd Heitmann mit seinem jüngsten Produkt. © Claudia Hübschmann

Ältere Narren erinnern sich mit einem genussvollen Lächeln an den Namen: Missniator – so hieß in der DDR ein Faschingsbock, das den Shows des Meißner Carnevalsvereins eine ganz neue Qualität verschaffte. Einige Darsteller sprachen dem süffigen Getränk wegen des Lampenfiebers so kräftig zu, dass in ihren Nummern nur wenig zusammenlief. Dem Publikum allerdings schien das überhaupt nichts auszumachen. Die Zuschauer hatten schließlich genau so tief ins Glas geschaut.

Zum 50. Geburtstag des Vereins soll es im nächsten Jahr eine Wiederauflage des Missniator geben. Wie gut, dass die Narren mit dem Braumeister der Privatbrauerei Schwerter Meißen einen entsprechenden Spezialisten in ihren Reihen haben.

Bernd Heitmann hat an diesem Nachmittag zu einem Probeschluck seiner neusten Kreation ins Zaschendorfer Brauhaus geladen. Durch das schwere, schmiedeeiserne Gitter geht es an den kupfernen Braukesseln vorbei durch eine weitere Tür in die kühlen Wirtschaftsräume des Unternehmens. Hier liegt es, zu Füßen hoher Edelstahlbehälter: Ein mächtiges Eichenholzfass zusammengehalten von sechs rostbraunen Stahlbändern. Das Schwergewicht hat eine lange Reise hinter sich. Es stammt von der Hebriden-Insel Islay, die vor der Westküste Schottlands liegt.

Insgesamt acht aktive Whisky-Destillerien verteilen sich über das nur 620 Quadratkilometer große Eiland, das damit nur rund zwei Drittel der Fläche des vorpommerschen Rügens einnimmt. Die Whisky-Herstellung bildet nach der Landwirtschaft den zweitwichtigsten Wirtschaftszweig. Die regionale Herkunftsbezeichnung des auf Islay produzierten Whiskys ist markenrechtlich geschützt.

Edles Fass – starker Inhalt. Befüllt hat Heitmann das 200 Liter fassende Behältnis zweimal mit Bockbier. Jeweils für drei Monate umspülte das Bock die eichenen Dauben und nahm so allmählich den rauchigen Whiskygeschmack von der Küste Schottlands an.

„Heute wird ja so ein handgemachtes Bier gern als Craft Beer bezeichnet. Wir machen aber eigentlich schon seit 500 Jahren Craft Beer“, sagt Bernd Heitmann. In breiten Schwerter-Tulpen lässt er den Sponsoren der großen Missnia-Geburtstagsfete einen Probeschluck servieren.

Bauunternehmer Ulrich Brumm, Sparkassen-Vorstand Rainer Schikatzki, Stadtwerke-Chef Hans-Jürgen Woldrich und Mike Stärtzner von Duravit nicken anerkennend. Die Wildheit und Charakterstärke der schottischen Küste vereinigt sich im Glas mit sächsischer Vollmundigkeit. Die Auflage der Bierspezialität ist auf 555 Flaschen zu 0,75 Litern beschränkt. Der Preis liegt bei 11,11 Euro. Verkauft wird das Missniator ab dem 11. November in den Meißner Servicepunkten der Sächsischen Zeitung im Elbecenter auf der Niederauer Straße sowie in der Fleischergasse 10. Zudem vertreibt der Carnevalsverein selbst die Flaschen. „Wir hoffen, dass die Nachfrage genauso stark ist wie bei unserer Dampflok-Sonderfahrt am 11.11. nach Nossen und zurück“, sagt Missnia-Chef Andreas Krause. Aktuell gebe es nur noch sieben Karten für die 2. Klasse und zwölf Karten für die 1. Klasse.

