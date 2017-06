Das Beste kommt zuletzt Die U-11-Nachwuchskicker vom SV Einheit Kamenz fahren in die Kitzbüheler Alpen. Dort wartet am Ende eine Überraschung.

Einheit-Keeper Benny Rieger war in Österreich in Topform. © privat

Fußball. Kurz war die Reise nicht, die der Nachwuchs vom SV Einheit Kamenz samt Eltern und Betreuer kürzlich auf sich nahmen. Nach etlichen Stunden im Auto und über 600 Kilometern erreichten sie ihr Ziel in den Kitzbüheler Alpen. Dort stand in mehreren Orten der 20. Internationale Cordial-Cup auf dem Programm. Bei den Jungs ging es in den Altersklasse U 11, U 13 und U 15 um den Turniersieg, bei den Mädchen nur in der U 15. Allein in der AK U 11 hatten in der vorausgegangenen Qualifikationsrunde rund 500 Mannschaften gespielt, um überhaupt die Vorrunde des diesjährigen Cordial-Cups zu erreichen.

Bei den vier Finalspielen am Schlusstag im Stadion Kirchberg waren die Lessingstädter dann zwar nur Zuschauer, aber: „Die größte Überraschung für uns kam bei der Siegerehrung“, erzählt Mannschaftsleiter Toralf Schütz, der die ganze Reise organisiert hatte. „Unser Benny Rieger wurde von den Trainern zum besten Torhüter des Turniers gewählt. Die Freude bei allen war riesig!“ Außerdem bekam die Kamenzer Abordnung samt Eltern auch noch Applaus von den anderen Teams und deren Eltern für die tolle Unterstützung ihrer Mannschaft an den beiden Turniertagen.

Bereits am Freitag waren die Lessingstädter in ihrem Quartier in Söll eingetroffen und reisten von dort zunächst zur Eröffnungsfeier nach Kirchberg. Hier liefen dann alles Teams nacheinander in das Stadion ein, die Einheit-Kicker natürlich mit ihren Vereinsfahnen. Danach ging es direkt zurück ins Hotel, denn am Sonnabend standen für die jungen Fußballer von Trainer Raik Zschuppan die Vorrundenspiele auf dem Programm.

Guter Auftakt in der Vorrunde

Toralf Schütz berichtet: „Unsere Vorrundengruppe H spielte in Söll. Wir bestritten gleich das erste Spiel. Gegner war der 1. FC Bisamberg. Das Spiel konnten wir überzeugend mit 2:0 für uns entscheiden. In der zweiten Partie trafen wir auf die Jungs vom Karlsruher SC. Nach einem guten Start und einer dicken Chance für unser Team kamen wir leider nach einer schwachen Vorstellung mit 0:5 unter die Räder. Das dritte Spiel gegen den SV Weingarten konnten wir mit 3:0 gewinnen. Jetzt waren unsere Jungs im Turnier angekommen.“ Und dann ging es gegen keinen geringeren Gegner als den gesetzten FC Liverpool. Hier gelang den Kamenzern ein hart umkämpftes 0:0, „wobei unsere Jungs eine wahre Schlacht um jeden Ball boten“, wie Schütz begeistert von dieser Partie erzählt.

Im letzten Gruppenspiel ging es für den SV Einheit um Platz zwei bis vier in der Vorrundenstaffel - und letztlich war nur mit einem Sieg das heiß begehrte Achtelfinale zu erreichen. „Gegen den spielerisch starken FC Red Star Zürich konnten wir letztlich einen 2:0-Erfolg feiern. In der Abschlusstabelle belegten unsere Jungs damit den zweiten Platz hinter dem KSC. Überraschend war jedoch, dass wir in der Tabelle vor dem FC Liverpool standen.“

Am Sonntag folgte für die Kamenzer das Achtelfinale in Kirchberg. Die Lessingstädter standen zeitig auf, damit der mitgereiste Fanclub gute Zuschauerplätze bekam. Mit entsprechendem Erfolg.

Großer Fanblock unterstützt Einheit

Schütz: „Wir hatten Glück und konnten uns unter dem Dach der Haupttribüne einnisten. Ein herrliches Bild. Knapp 30 Eltern und Verwandte in den von der Ewag Kamenz gesponserten roten T-Shirts. Und wir waren der größte Fanblock und nebenbei auch der lauteste.“ Das Finale verpasste der Einheit-Nachwuchs dann zwar, aber am Ende belegte Kamenz einen sehr guten 16. Platz bei Europas größtem Nachwuchs-Fußballturnier. Über den weiteren sportlichen Verlauf in Kirchberg sagt Toralf Schütz: „Unser erster Gegner war der VfB Stuttgart. Kämpferisch boten wir eine gute Partie, allerdings kamen wir nie wirklich in unser eigenes Spiel und verloren mit 0:4. Im ersten Platzierungsspiel um die Plätze neun bis 16 traf Kamenz auf den FC Fönix Gold aus Ungarn. Die Ungarn führten nach fünf Minuten mit 2:0. Leider erst jetzt drehten unsere Jungs auf und zeigten, zu was sie wirklich in der Lage sind. Nach dem Anschlusstreffer schnürten wir unsere Gegner förmlich in deren Hälfte ein. Leider scheiterten alle Abschlüsse an Pfosten, Latte und dem Torhüter. Nach 20 starken Minuten mussten wir uns dann mit 1:2 geschlagen geben.“

Im letzten Turnierspiel gegen den Ferencvaros Torna Club Budapest kassierte der SV Einheit nach Standardsituationen zwei Gegentore. „Dann fehlte die Kraft, um das Blatt noch zu wenden“, meinte Schütz nach Spielende. Dennoch ein tolles Erlebnis für alle Kamenzer – mit der unerwarteten Ehrung für Keeper Benny Rieger als Sahnehäubchen zum Schluss!

