Das beste Jahr der neuen Zeitrechnung Die Alte Herberge war 2016 viel gefragter als in den Vorjahren. Schuld ist wohl auch das Internet.

Herbergsleiter Andreas Zimmermann steht an der Bar im Parterre der Alten Herberge an der Goethestraße 17. Für viele ist es die schönste Görlitzer Villa. © pawel sosnowski/80studio.net

Wenn das kein Grund zum Freuen ist: Die Alte Herberge in der Goethestraße hat 2016 das beste Jahr seit 2010 erlebt, also seit sie nicht mehr Jugendherberge ist. „Mit den insgesamt 92 Betten haben wir 2016 eine Auslastung von 27,5 Prozent erreicht“, sagt Arne Myckert, Chef der städtischen Tochtergesellschaft Kommwohnen, zu der die Herberge gehört. Bei den 60 Betten der Villa lag die Auslastung bei 26,7 Prozent, bei den 32 Betten im Neubau bei 29,2 Prozent. Zum Vergleich: Im Jahr 2015 waren die Betten in beiden Gebäuden nur zu knapp 15 Prozent ausgelastet.

Ganz rosig sind die Zahlen freilich noch immer nicht: Die Gesamtauslastung aller Übernachtungsstätten in Görlitz von Januar bis Oktober 2016 lag nach Angaben der Stadt bei 39,7 Prozent. Ein Grund für den sprunghaften Anstieg in der Alten Herberge: Kommwohnen ist auf Buchungsplattformen im Internet aktiver geworden. Vom Anbieter booking.com wird die Villa seit 2016 gelistet: „Das haben wir sofort ganz deutlich gemerkt.“ Entsprechend rechnet Myckert nicht damit, dass die Steigerung in den nächsten Jahren ähnlich gut ausfällt.

Das wichtigste Standbein der Herberge sind allerdings nicht die Zimmer, sondern die Veranstaltungen im Parterre, also Geburtstage, Hochzeiten oder Firmenfeiern. Dieses Angebot spricht sich immer mehr herum. Inzwischen mieten sich oft Leute ein, die zuvor selbst als Gast bei einer anderen Veranstaltung dabei waren.

Baulich hingegen ist 2016 weniger passiert als gedacht. Die angekündigte Erneuerung der Heizung zum Beispiel hat Kommwohnen verschoben. Auch die Sanierung der Zimmer und die damit verbundene Reduzierung der Bettenzahl ist noch nicht angelaufen. „Drinnen haben wir 2016 nur kleinere Reparaturen gemacht“, so Myckert. Stattdessen habe sich sein Unternehmen um das Außengelände gekümmert: „Wir haben die große Freitreppe von der Goethestraße hinauf zur Villa saniert.“ Auch der Zaun entlang der Goethestraße ist nun erneuert. Insgesamt sind voriges Jahr 30 000 Euro in die Arbeiten geflossen.

Auch dieses Jahr soll wieder einiges passieren. Vor allem plant Kommwohnen, den Frühstücksraum im Untergeschoss komplett neu zu machen. Zwar wird das Frühstück seit einiger Zeit vorrangig im Parterre serviert, „aber wenn größere Gruppen gern für sich sein wollen, geht das im Untergeschoss am Besten“, so Myckert. Dort soll auch eine kleine Kochnische eingebaut werden. Das ist bisher die einzige für 2017 geplante Baustelle. Wann es bei der Heizung weitergeht, ist im Moment noch offen: „Wir sind noch dabei, über die Neuverlegung von Strängen zu sprechen.“

