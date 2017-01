Das besondere Handball-Turnier Die Special Olympics beginnen die Saison am Sonnabend traditionell in Radebeul.

Freut sich auf das Turnier: Kerstin Göhlert, Trainerin beim SV Fortsachritt Meißen-West. © SZ-Archiv/Claudia Hübschmann

Die Handball-Weltmeisterschaft findet derzeit in Frankreich statt. Weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit, denn Live-Übertragungen gibt es nur im Internet.

Wer trotzdem anspruchsvollen Handballsport erleben will, dem sei ein ganz besonderes Event am Sonnabend in Radebeul empfohlen. Dann eröffnet der Radebeuler Handball-Verein traditionell die bundesweite Handballsaison für die Aktiven der Special Olympics. Um 10 Uhr wird in der Lößnitzsporthalle das erste Spiel angepfiffen. Gespielt wird in zwei Kategorien – den Traditionals und den Unifieds.

Erstere sind jene Teams, deren Spieler bereits über einen gewissen Erfahrungsschatz verfügen und länger aktiv spielen. Teilnehmer sind Teams des HC Concordia Delitzsch, des SV Fortschritt Meißen.-West, des WBfM Bodelschwingh-Hof und des Gastgebers Radebeuler HV.

Bei den Unifieds kommen vor allem Akteure zum Einsatz, die noch recht neu im Handballsport sind bzw. aufgrund ihrer Behinderung über stärkere Einschränkungen, zum Beispiel in Sachen Koordinierung, verfügen. Drei Mannschaften – aus Neuendettelsau, Meißen und Radebeul, werden hier am Sonnabend den Turniersieg ausspielen.

Für die Gastgeber ist der Wettkampf ein besonderer. Denn Anfang März begeht das Special Olympics Team der Lößnitzstadt sein zehnjähriges Bestehen. Für das Heimturnier hat sich wieder eine große Helferschar angekündigt. „Alle Altersgruppen vom Kind bis zum Rentner beteiligen sich“, so Turnierleiter Bernd Hartmann. „Ihr soziales Engagement ist der Garant für ein tolles Turnier.“ Von Übernachtungsmöglichkeiten für die Gastmannschaften über Kuchen- und Bratwurststand, Schieds- und Kampfrichterbetreuung - alles sei vorbereitet. Auch dank zahlreicher Sponsoren und Förderer der Special Olympics. Zudem haben sich prominente Zuschauer angesagt. Zum Abschluss des Turniers ist für die Sportler außerdem ein Discoabend vorbereitet.

Kerstin Göhlert, Trainerin beim SV Fortsachritt Meißen-West, freut sich auf das Radebeuler Turnier. Viele ihrer Spieler gehören zu jenem Team, das beim deutschen Endausscheid der Special Olympics Edelmetall gewann. Nach zweimal Gold gab es vergangenes Jahr in Hannover Silber. Doch den Traum vom dritten Sieg hat Kerstin Göhlert nicht aufgegeben. „2018 streben wir in Kiel an, wieder zu siegen“, sagt sie. Das aber sei ein weiter Weg, auch unter dem Aspekt, dass eine solche Reise gut vorbereitet und vor allem finanziert werden müsse. Die stille Hoffnung, dass die Special Olympics in Sachsen stattfinden, habe sich ja leider nicht erfüllt.

Für dieses Jahr gebe es bereits ein paar Turniereinladungen, um sich auf Kiel vorzubereiten. Und nach SZ-Informationen ist sogar eine Sachsenliga im Gespräch.

zur Startseite