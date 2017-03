Das Besondere entsteht im Nachgang Zum 70. Geburtstag des Künstlers Ekkehart Stark werden im Waldheimer Rathaus einige seiner Werke ausgestellt.

Der Kriebethaler Ekkehart Stark zeigt zu seinem 70. Geburtstag Bilder im Waldheimer Rathaus. © Dietmar Thomas

Der Maler Ekkehart Stark wird 70 und seit Sonnabend sind 44 seiner Werke im Waldheimer Rathaus zu sehen. Darunter sind Zeichnungen, Aquarelle und Ölmalereien. „Die Ausstellung ist ein schöner Beitrag zum Fest und eine wunderbare Möglichkeit, eine Auswahl seiner Werke zu präsentieren“, sagte Katja Treppschuh, die Leiterin des Waldheimer Kulturzentrums. „Es ist ein Querschnitt durch 60 Jahre meiner künstlerischen Arbeit“, erklärt Stark selbst.

Ekkehart Stark wurde 1947 in Waldheim geboren, wuchs in Kriebethal auf und interessierte sich schon damals für Kunst. Die Frage, wie er zur Kunst und dem Zeichnen gekommen ist, beantwortet Stark mit einem Schmunzeln. „Jedes Kind zeichnet. Die meisten Kinder hören irgendwann damit auf, aber ich habe das nicht getan“, erzählt er. „Ich bin ein sehr visueller Mensch. Andere können sich viele Geburtstage merken und ich habe den Kopf voller Formen und Bilder“, fährt er fort.

Hat er ein Motiv gefunden, macht er meist nur eine Skizze. Manchmal entstehen seine Werke auch direkt vor Ort. Das geht aber nur mit einem Sonnenschutz. „Im direkten Sonnenlicht wirken die Farben ganz anders. Betrachtet man die Arbeit dann in einem anderen Licht, sieht es einfach nicht gut aus“, erklärt er. Meistens malt er deshalb erst zu Hause. „Das Besondere entsteht oft auch erst im Nachgang in meinen Gedanken“, erklärt Stark.

Über fünfzig Gäste besuchten die Vernissage am Sonnabendnachmittag. Nach der Laudatio und einigen Worten des Künstlers selbst waren alle zu einem Rundgang durch die Ausstellung und einem Glas Sekt eingeladen. Anlässlich des 70. Geburtstags des Künstlers erschien sogar ein Buch zu seinem Werk, das nun erworben werden kann.

Noch bis zum 25. März ist die Ausstellung im Ratssaal des Waldheimer Rathauses für Besucher geöffnet und kann zu den Öffnungszeiten der Stadtverwaltung kostenfrei besichtigt werden. Am 24. März eröffnet dann in der Kleinen Galerie in Döbeln eine weitere Ausstellung mit Werken von Ekkehart Stark. „Dort gibt es dann nur Werke aus den letzten zehn Jahren zu sehen“, sagt der Maler.

