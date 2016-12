Das Bauen in Heidenau geht weiter Im kommenden Jahr wird es einige Baustellen in der Stadt geben. Große Vorhaben ähnlich der Pirnaer Straße bleiben aber aus.

© Symbolbild: André Braun

Lange und große Bauvorhaben wie die Pirnaer Straße gibt es in Heidenau vorerst nicht. Zwei Straßen sollen nächstes Jahr grundhaft erneuert werden. Dazu zählt die Sedlitzer Straße zwischen Burg- und Geschwister-Scholl-Straße. Geplanter Baubeginn ist hier Anfang Mai. Bereits Mitte Mai ist für rund drei Wochen der Böhmische Weg zwischen Werner-Seelenbinder-Straße und Ernst-Schneller-Straße an der Reihe. Zu den Heidenauer Bauvorhaben des Jahres 2017 gehört im April auch die Schaffung von 17 Parkplätzen an der Emil-Schemmel-Straße. Der Stadtrat hat dem Vorhaben vor Weihnachten noch grünes Licht gegeben.

Neben dem Straßenbau geht die Beseitigung der Hochwasserschäden weiter. Größere Vorhaben sind ab April die Kanalsanierungen zwischen der Mühlen- und der Elbstraße sowie in Süd auf der Friedrich-Engels-, Richard-Strauß-, Robert-Schumann-, Erna-Scholz- und Naumannstraße. An der Wiesen-, der Pillnitzer und der Naumannstraße sollen im Jahr 2017 im Wesentlichen die Borde und die Fußwege saniert werden, sagt die für den Bau zuständige stellvertretende Bürgermeisterin Marion Franz. (SZ/sab)

