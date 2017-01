Das Bad kommt in die Jahre Das Stadtbad Hohnstein wurde vor 23 Jahren saniert – eine lange Zeit für die Anlagen. Und eine Herausforderung für die Stadt.

Das Stadtbad Hohnstein wurde vor über 230 Jahren saniert. Es soll bestehen bleiben. Auch wenn das wieder Geld kostet. © Archivfoto: Daniel Förster

Viel Geld ist 1994 in die Sanierung des Hohnsteiner Stadtbades geflossen. Inzwischen ist die Technik zwar schon wieder alt. Doch da die Stadt damals Fördermittel bekommen hatte, darf sich 25 Jahre nichts am Status des Bades ändern. Die Fördermittelbindung läuft jedoch 2019 aus.

Tourismuschef André Häntzschel hatte bereits zur letzten Einwohnerversammlung deutlich gesagt: Eine Schließung des Stadtbades steht nicht zur Debatte. Vielmehr will man in diesem Jahr wieder hoffnungsvoller nach vorne blicken. Sein persönliches Ziel sei es, das Bad so auszurichten, dass ein Weg gefunden werden kann, es langfristig zu betreiben. In diesem Jahr sollen auf jeden Fall wieder Veranstaltungen stattfinden. Außerdem baut der Tourismuschef auf viele freiwillige Helfer, die die Badesaison mit vorbereiten. Darüber hinaus wurde angeregt, eine Interessengemeinschaft zu gründen. Deren Mitglieder sollen sich mit um den Erhalt des Bades kümmern und auch kleinere Arbeiten übernehmen. Einige Freiwillige haben sich offenbar schon gefunden. Es könnten aber noch mehr sein.

Allerdings wird auch die Stadt nicht umhin kommen, in das Bad zu investieren und einiges zu verändern. Problematisch sei unter anderem die Elektrotechnik. Die ist schon über 20 Jahre alt, inzwischen gibt es kaum noch Ersatzteile. Außerdem verfügt das Bad über keine Warmwasserduschen. Das schränkt weitere Nutzungsmöglichkeiten ein. Ein weiteres Problem sind hohe Bäume und damit viel Schatten. Einige wurden schon entfernt. Doch spätestens 19 Uhr gehen die Besucher, weil es kalt wird. Auch die Wasserzufuhr ist begrenzt. Wenn der Wasserbedarf steige, komme der Zulauf an seine Grenzen. Einen Plan, wie und wann diese Probleme gelöst werden können, gibt es noch nicht. (SZ/aw)

