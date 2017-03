Das Auto für alle Immer mehr Pirnaer verzichten auf die eigenen vier Räder. Das Carsharing-Angebot in der Stadt wird nun ausgebaut.

Immer einen freien Parkplatz in der Pirnaer Innenstadt zu haben, das ist einer der Vorteile, die Anikó Bluhm am Carsharing schätzt. Und die Parkgebühren spart sie auch. © Kristin Richter

Anikó Bluhm kommt ins Schwärmen. „Ich habe ein Stück Freiheit gewonnen“, sagt sie. Die Pirnaerin hat schon seit 2012 kein eigenes Auto mehr und ist auf Carsharing umgestiegen. „Ein Auto zu besitzen, ist meiner Meinung nach ein Statussymbol, das man nicht unbedingt braucht“, sagt die junge Frau. Als ihres damals kaputt ging, musste eine schnelle Lösung her: neues Auto oder Carsharing? Nach Empfehlung von Arbeitskollegen und eigener Recherche fiel die Wahl schließlich auf die für sie bequemere und vor allem günstigere Variante. Nun leiht sie sich ein Auto, wann immer sie es braucht.

Der Anbieter Teil-Auto, der in Pirna aktiv ist, hat seine Flotte in der Stadt gerade von zwei auf drei Fahrzeuge aufgestockt. Seit 2013 haben sich nach Angaben des Unternehmens die Nutzerzahlen in Pirna und die gefahrenen Kilometer verdoppelt, die Anzahl der Ausleihen in der Kreisstadt sogar verfünffacht – im Jahre 2016 zählte das Unternehmen hier 77 Nutzer, 546 Ausleihen und 40 870 gefahrene Kilometer – das geteilte Auto wird beliebter.

1993 in Halle an der Saale zunächst als ökologisch orientierter Verein gegründet, ist das Unternehmen Teil-Auto mittlerweile in 16 Städten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen aktiv, darunter auch in Pirna. Die Stadtverwaltung hatte das Carsharing 2012 als ökologisches Mobilitätsangebot im städtischen Klimaschutzkonzept festgeschrieben und nach Partnern gesucht. Die Wahl fiel damals auf Teil-Auto. Seitdem stellt Pirna dem Unternehmen kostenlos Stellplätze im Zentrum zur Verfügung. Zu finden sind die roten Autos auf dem P+R-Parkplatz neben dem Busbahnhof sowie zentral auf dem Parkplatz Grohmannstraße/Klosterstraße. Dort verstärkt seit dem 7. März ein Ford Fiesta die Carsharing-Flotte.

Als Kooperationspartner in einem Carsharing-Verbund ermöglicht es Teil-Auto seinen Kunden, auch bundesweit die Angebote zu nutzen. Buchen kann man die Fahrzeuge nach einmaliger vorheriger Anmeldung telefonisch, im Internet oder über eine Smartphone-App. Genutzt werden die Fahrzeuge nach Angaben von Teil-Auto hauptsächlich zum Transport, für Einkäufe und für Urlaubsfahrten.

„Als wir uns 2015 dazu entschieden, nach Pirna zu ziehen, war für mich eine Bedingung, dass ein Carsharing-Platz vorhanden sein muss“, erzählt Anikó Bluhm. Sie habe es schätzen gelernt, dass sie sich keine Gedanken um Versicherungen und Steuern machen müsse, sagt die junge Frau, die Carsharing fleißig unter Freunden weiterempfiehlt. Auch TÜV und Reifenwechsel werden von Teil-Auto getragen. „Ich muss an Silvester keine Angst haben, dass das Auto von einem Böller getroffen wird.“ Auch beim Thema Kundenbetreuung schneidet Teil-Auto bei ihr sehr gut ab. Der Kundenservice sei telefonisch schnell erreichbar und rund um die Uhr da. „Wenn ich mal ein Problem hatte, haben sich die Leute von Teil-Auto dem sehr schnell angenommen.“

Seit inzwischen knapp zwei Jahren buche sie ihre Autos nur noch per App, sagt Anikó Bluhm. „Ich bin fast nur noch mit der App unterwegs. Man kann innerhalb von zwei Minuten das Auto freischalten, wenn eins zur Verfügung steht“. Sie freut sich, dass endlich ein drittes Fahrzeug da ist, denn ein Manko gibt es natürlich beim Carsharing. Es kann passieren, dass mal kein Auto verfügbar ist, wenn man es gern buchen würde. Dann, sagt Anikó Bluhm, fahre sie auch gern mit dem Fahrrad oder der S-Bahn zur Arbeit.

www.teilauto.net

zur Startseite