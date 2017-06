Das Auge schaut in die Zukunft Das sanierte Haus Z I der Hochschule Zittau/Görlitz ist feierlich übergeben worden. Nur die Studenten fehlten beim Festakt.

Das markante Treppenhaus des Mittelbaus. Im Foyer trafen sich am Donnerstag Mitarbeiter und Gäste zur feierlichen Übergabe des sanierten Gebäudekomplexes.

Finanzminister Georg Unland übergab den Schlüssel an Ronald Werner.

Der Mittelbau an der Hochwaldstraße ist als letztes Gebäude des Komplexes fertig geworden.

Moderne Technik im großen Labor des Ersatzneubaus.

Das Treppenhaus im Mittelbau des Hochschulgebäudes an der Hochwaldstraße wirkt vom Keller aus betrachtet wie ein Auge. Es ist ein markantes Merkmal der sonst eher schlichten und funktionalen Architektur der 1950er Jahre, als der Mittelbau entstand. Das Auge kann jetzt frisch geschminkt in die Zukunft schauen, nachdem die Sanierung des Hauses Z I abgeschlossen ist. Zur feierlichen Einweihung reiste der sächsische Finanzminister Georg Unland in seiner Eigenschaft als Bauherr nach Zittau. Er übergab den Schlüssel an den Abteilungsleiter im Wissenschaftsministerium Ronald Werner, der diesen an den Rektor der Hochschule Friedrich Albrecht, weiterreichte. Auch bei Zeremonien, wie bei der am Donnerstagvormittag, ist der Dienstweg einzuhalten.

Im Beisein von rund 80 Hochschulmitarbeitern und Gästen, die anwesenden Studenten konnte man an einer Hand abzählen, lobte Unland die höhere Bildung, die eine der wichtigsten Standortvorteile Sachsens sei. „Mich freut besonders, dass es gelungen ist, die vorhandene denkmalgeschützte Bausubstanz zu erhalten und mit einem Neubau harmonisch zu einem Ensemble zu vereinen“, so der Finanzminister. Wie schon beim letzten Besuch erzählte er, dass er den Tag herbeisehne, an dem das Verwaltungsgebäude am Ring abgerissen werde. Im Herbst geht der Wunsch des Finanzministers in Erfüllung.

Das im April 2013 begonnene Bauvorhaben umfasst die Sanierung des Ensembles entlang der Hochwaldstraße, den Abriss des alten Laborsaales, der durch einen Neubau ersetzt worden ist und den noch bevorstehenden Abriss des Hauses Z III.

Insgesamt 18,4 Millionen Euro investierte der Freistaat. Das ist etwas mehr als ursprünglich vorgesehen, verriet der Minister, denn die Sanierung sei nicht ohne Überraschungen abgegangen. So tauchten asbestbelastete Trennwände auf und ein alter Panzerschank wurde gefunden. Weil niemand wusste, was der enthält, ließ der Bauherr den Kampfmittelbeseitigungsdienst und einen Schlüsseldienst kommen. Der Panzerschrank war aber leer. Um die Dimension des Bauvorhabens zu verdeutlichen, nannte Unland einige Zahlen. So wurden 360 Heizkörper 3,5 Kilometer Rohr- und 80 Kilometer Datenleitungen verbaut. Der Gebäudekomplex bietet insgesamt 6000 Quadratmeter Nutzfläche, auf denen Teile der Fachbereiche Elektro- und Informationstechnologie, Wirtschaftswissenschaften, die Hochschulverwaltung mitsamt Werkstätten und Lager, die Druckerei des Rechenzentrums sowie das Rektorat der Hochschule Zittau/Görlitz untergebracht sind. Im Zuge der Sanierung erfolgte auch die barrierefreie Erschließung des Komplexes. Um die vorhandenen Gebäudeteile sowie den Ersatzneubau zu einem Ensemble zu vereinigen, erhielt das Gebäude an der Schnittstelle zwischen Altbau und Ersatzneubau ein neues zweigeschossiges Foyer, das als zentraler Verteiler in die einzelnen Bereiche fungiert. Die Studienbedingungen an der Hochschule Zittau/Görlitz verbessern sich mit dem sanierten Hochschulhaus weiter. Ein Pfund, mit dem Zittau wuchern kann beim Kampf um die besten Köpfe, mahnte Georg Unland.

