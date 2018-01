Das Auge im Blickpunkt Auf dem Obermarkt macht ein Beratungs- und Bibliotheksmobil halt. Nicht nur für ältere Menschen gibt es Informationen.

Christa Hundrieser (89) will sich im Beratungs- und Bibliotheksmobil „Blickpunkt Auge“ von den Fachleuten beraten lassen. Zu ihnen gehört Liane Völlger. Sie ist Fachberaterin der deutschen Zentralbibliothek für Blinde. © André Braun

Döbeln. Wer als Berufstätiger Einschränkungen beim Sehen hat, kann ein Problem am Arbeitsplatz bekommen. Das muss aber nicht sein. Darauf machen die Mitarbeiterinnen des Beratungs- und Bibliotheksmobils aufmerksam. Sie zeigen unter anderem Wege auf, welche Möglichkeiten es gibt, trotz Einschränkungen weiter im Berufsleben aktiv zu bleiben. So gibt es zum Beispiel für Computer spezielle Software, um die Schrift zu vergrößern oder andere Hilfsmittel. Darüber informieren Liane Völlger und Koordinatorin Ulrike Meinhold. Sie sind zum ersten Mal mit dem Mobil von Blickpunkt Auge in Döbeln. Doch das soll sich ändern. Künftig sollen die Städte in Sachsen im Abstand von sechs Monaten angefahren werden.

Schon am Montag war das Interesse an einer Beratung groß. Vor allem ältere Bürger wollten sich informieren. „Wir erklären zum Beispiel, wie und wo Betroffene Sehbehindertengeld beantragen können, welche Leistungen einem zustehen“, so Liane Völlger. Grundsatz der Mitarbeiter des Beratungsmobils sei es, an Stellen zu verweisen, die den Betroffenen helfen können. „Bei uns laufen sozusagen die Fäden zusammen und die Fachleute beraten dann im Speziellen“, sagte Liane Völlger.

Die Blickpunkt-Auge-Berater bieten für Menschen mit einer Seheinschränkung Orientierung und Überblick bei Zuständigkeiten, Leistungen und Angeboten. Sie beantworten grundlegende Fragen zu den häufigsten Augenkrankheiten und geben einen Überblick über Sehhilfen und andere Hilfsmittel, aber auch zu möglichen Reha-Schulungen. Ebenso spielen in der Beratung mögliche rechtliche und finanzielle Ansprüche eine Rolle. Und die Berater können wertvolle Tipps und Hilfen für den Alltag und die Freizeit geben.

Leute mit einer Sehbehinderung wüssten zum Beispiel nicht immer, welche Seh- und Hilfsmittel, außer einer Brille, es gibt, die ihnen den Alltag zu erleichtern. Dazu gehören unter anderem mobile oder fest installierte Lesegeräte, die die Schrift vergrößern, oder Lupen. Für denjenigen, die Probleme mit dem Erkennen von Farben haben, gibt es zum Beispiel ein Farberkennungsgerät. „Das ähnelt einem Stift und wird an die Kleidung gehalten. Dann erfährt der Nutzer, welche Farbe das Kleidungsstück hat“, so Liane Völlger. Es gebe sprechende Uhren oder Waagen.

Außerdem informieren die Mitarbeiterinnen zu Reha-Maßnahmen oder zum Mobilitätstraining. „So hilft in manchen Fällen auch der Einsatz eines langen Stockes, auch wenn der Betroffene nicht blind, aber das räumliche Sehen eingeschränkt ist“, so die Fachfrau.

Die hat nicht nur Informationen für Menschen mit einer Sehbehinderung mitgebracht. „Viele Leute lesen gern in ihrer Freizeit. In manchen Fällen geht das nicht mehr oder ist sehr eingeschränkt möglich. Wir, das ist die Spezialbibliothek für blinde und sehbehinderte Menschen, bieten für diese Fälle Bücher im Maxidruck oder Hörbücher an“, so Liane Völlger.

Die DZB ist sowohl Leihbibliothek als auch Produktionsstätte für Medien in barrierefreier Form. Im Mobil erfahren die Leute, welche Dienstleistungen das DZB anbietet, damit Menschen mit Seheinschränkung, weiterhin Literatur genießen und sich Inormationen beschaffen können.

„Wir haben die Erlaubnis, jedes Buch als Hörbuch umzusetzen. Wer an dem Service Interesse hat, kann sich bei uns per Post, Telefon oder im Internet anmelden und das gewünschte Genre wie Krimi oder Liebesroman. Wir schicken dann die CD kostenfrei zu“, so Liane Völlger.

Fachberaterin DZB Liana Völlger, Beratungs- und Bibliotheksmobil,

Telefon 0341 7113201

