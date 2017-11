Das Aufräumen nach dem Sturm Der Forst konzentriert alle Kräfte in den geschädigten Wäldern. Welche Folgen das für den Tourismus hat.

Marcel Lucas vom Forstservice Teubner aus Schmiedeberg sägt bei Waldidylle die schrägen Bäume ab, damit sie der Harvester mit seinem Maschinenarm greifen und weiter verarbeiten kann. Das ist eine harte und auch gefährliche Tätigkeit. Es kann sein, dass die Bäume unter Spannung stehen.Fotos: © Egbert Kamprath

Ein Siebtel aller Schäden, die der Sturm Herwart in den sächsischen Wäldern angerichtet hat, hat der Forstbezirk Bärenfels erlitten. Heftiger hat es nur Adorf und Marienberg erwischt. „Es war das schlimmste Schadereignis seit Kyrill und hat vor allem das Erzgebirge getroffen“, sagte Sachsens Forstminister Thomas Schmidt (CDU), der am Freitag die Schäden bei Waldidylle, am Kahleberg und bei Rehefeld besichtigte. Sven Irrgang, der Leiter des Forstbezirks Bärenfels, geht davon aus, dass Herwart an vielen Stellen heftiger geweht hat als Kyrill vor zehn Jahren. So hatten die Wälder bei Rehefeld noch nie einen so großen Sturmschaden erlebt wie am vergangenen Wochenende, berichtete Revierförster Uwe Liebscher. Meist hat der Wind Fichten entwurzelt oder geknickt. Aber im Kahleberggebiet gibt es eine Besonderheit. Hier hat es Lärchen besonders getroffen und damit auch Eckhard Heinze persönlich. Der Förster im Revier Schellerhau hat diese Bäume vor 40 Jahren selbst mit gepflanzt. Sie waren eine Alternative, als die Fichten im Erzgebirge wegen der Rauchschäden starben. Inzwischen waren die Lärchen stattliche Bäume, die noch Jahrzehnte hätten wachsen können. Herwart kam zum falschen Zeitpunkt. Die Lärchen hatten in diesem Herbst ihre Nadeln noch nicht abgeworfen und boten dem Wind daher eine besonders gute Angriffsfläche.

Der Forst konzentriert alle Kräfte darauf, die Sturmschäden aufzuarbeiten. Momentan geht es noch darum, Gefahren an Wegen und Straßen zu beseitigen. In zwei Wochen kommen auch Loipen und Wanderwege für die Wintertouristen an die Reihe, erwartet Altenbergs Bürgermeister Thomas Kirsten (Freie Wähler). Er geht davon aus, dass die Sturmfolgen den Tourismus im Winter kaum beeinträchtigen. Vereinzelt kann es zu Loipensperrungen kommen wegen dem Aufarbeiten von Sturmholz, erwartet Forstbezirkschef Irrgang.

