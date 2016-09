Das andere Weinfest Bei der Kinderkirmes schaut niemand tief ins Glas – und trotzdem kommen hier auch Erwachsene auf ihre Kosten.

zurück Bild 1 von 3 weiter Geschwisterstreits mal anders gelöst: Das Sackschlagen auf einem Baumstamm war auch in diesem Jahr der Hit bei den Kindern, die das Weinfest besuchten. Sie hatten die Qual der Wahl zwischen unzähligen Unterhaltungs- und Mitmachangeboten. © Norbert Millauer Geschwisterstreits mal anders gelöst: Das Sackschlagen auf einem Baumstamm war auch in diesem Jahr der Hit bei den Kindern, die das Weinfest besuchten. Sie hatten die Qual der Wahl zwischen unzähligen Unterhaltungs- und Mitmachangeboten.

Die Kapelle „Übermut“ sorgte für die musikalische Untermalung der Kinderkirmes.

Ein paar Bäume, ein paar Seile: Den Kindern reichte das für stundenlangen Spaß.

Na gut, so ganz ohne geht es eben auch hier nicht: Auf der Karte des kleinen Holzhütten-Cafés beim Eselnest steht Wein – weißer und roter, genauer will und muss man es hier nicht wissen. Auch dass es gar kein sächsischer ist, dürfte niemanden stören. Über diese Theke geht am Weinfest-Wochenende sowieso eher Kaffee und Kuchen.

Die kleine Streuobstwiese fernab des geschäftigen Treibens auf dem Anger einerseits und der Schreie der Teenager auf den Fahrgeschäften der Vogelwiese andererseits ist ein besonderer Ort. Wer hierher kommt, kann den Grauburgunder nicht vom Riesling unterscheiden – geschweige denn, dass er am Wein auch nur nippen dürfte – und ist für manches Fahrgeschäft wohl noch einen Kopf zu kurz. Man könnte sagen: Hier ist das andere Weinfest.

Und das beginnt am Sonnabendmittag gemächlich. Im großen Kessel, der über der Feuerstelle hängt, wird noch etwas herumgestochert, zwischen den Obstbäumen werden die Seile für ein bekletterbares Labyrinth gerade erst gespannt, für das Steine-Bemalen, T-Shirt-Bedrucken, Holzspielzeug-Bauen, und was es sonst noch gibt, ist aber alles schon vorbereitet. „Kinderkirmes“ nennt sich dieser Teil des Weinfests. Nur die Zahl der Kinder ist bisher überschaubar.

Ein kleiner, geschätzt drei Jahre alter Junge begnügt sich damit, die heruntergefallenen Äpfel aufzusammeln und alle einmal anzubeißen. Die dazugehörigen Eltern sitzen an einem der rustikalen Holztische und tagträumen vom idyllischen Landleben – „So muss es früher gewesen sein“, lautet ihr Fazit. Als die Kinder noch draußen spielten, mit Steinen, Holz und auch mal Feuer, und ihre Eltern – genau wie heute – getrost ein paar Minuten lang nicht nach ihnen sehen mussten.

Das Schlimmste, was den Kleinen hier passieren kann, ist ohnehin nur, dass ihnen ein Apfel auf den Kopf fällt. Und das soll ja schon zu durchschlagenden Ergebnissen geführt haben. Die einzige Regel, die hier gilt, lautet übrigens: Nicht die Esel füttern!

Links zum Thema „Dieses Festival ist unheimlich magisch“

Die stehen in einem kleinen Paddock am Rande der Wiese und rufen ab und zu ihren Artgenossen auf dem Mittelaltermarkt nebenan etwas zu. Vielleicht fragen sie, ob die Diät-Regel dort auch so streng eingehalten wird.

Auf der anderen Seite des Weges, der zur Kinderkirmes führt, ist die Theaterarena aufgebaut. Auch hier gibt es Unterhaltung für die Kleinen: Um 14.30 Uhr zeigt das N.N. Theater aus Köln „Heidi“, nach dem Roman von Johanna Spyri (siehe Interview). Doch mag es daran liegen, dass die Weinfestbesucher das Theater schon von früheren Produktionen wie Nibelungen oder Nosferatu kennen: Das Kinderstück sehen fast nur Erwachsene. Wo sind die ganzen Kleinen? Macht das Weinfest etwa doch keinen Spaß, wenn man gar keinen Wein trinkt?

Der Geräuschpegel auf der Kinderkirmes straft diesen Gedanken Lügen. Der Kirmesbaum in der Mitte der Wiese wird mittlerweile fleißig erklettert, die Gesichter vieler Kinder sind schon bunt verziert, und am Lagerfeuer heißt das Motto: leckerer Knüppelkuchen statt mürrisches Fräulein Knüppelkuh.

Für die Eltern gibt es hier neben der Bespaßung ihrer Kinder und dem eigenen Entspannen unter Obstbäumen noch einen besonderen, positiven Effekt: Beim Sackschlagen auf einem Holzstamm kann der ganze Frust über den Nachwuchs einmal völlig legal an diesem ausgelassen werden.

zur Startseite