Das alte Hilgersdorf Der nördlichste Ort Böhmens grenzt an Steinigtwolmsdorf. Eine Schriftenreihe widmet sich dem einst florierenden Dorf.

Der nördlichste Teil von Hilgersdorf, das Gartenmühldörfel, mit der gleichnamigen Mühle, die links zu sehen ist. Hinter dem Hügel befindet sich Steinigtwolmsdorf. © Sammlung Dr. Jochen Lebelt

Offiziell heißt es Grenzstraße. Mancher spricht aber auch von der Hilgersdorfer Straße, wenn er die Trasse vom Steinigtwolmsdorfer Markt in Richtung Süden meint. Gut zwei Kilometer sind es bis ins böhmische Nachbardorf, das bis 1945 größtenteils von Deutschen bewohnt war und nach deren Vertreibung in Severni umbenannt wurde. Nur zu Fuß und mit dem Fahrrad darf man den Grenzübergang passieren.

Eine von Dr. Jochen Lebelt herausgegebene Schriftenreihe erinnert an die Nachbarschaft und besonders an Hilgersdorf, in dem das Leben einst florierte. Die ersten zwei Hefte der Reihe „Hilgersdorf – Impressionen und Erinnerungen aus dem ehemals nördlichsten Ort Böhmens“ sind erschienen. Sie widmen sich der Entstehung des Ortes und des Dorfbildes sowie der Geschichte der Schutzengel-Kapelle und traditionellen Osterbräuchen. Zurzeit arbeitet Jochen Lebelt, der Lehrer ist und in Großschweidnitz bei Löbau lebt, am dritten Band. Dabei geht es um Tiere und Erlebnisse mit Tieren. Weitere Hefte sollen folgen, so wie es seine Zeit erlaubt. Stoff gibt es genug: Mühlen, Handwerk, Unwetter und Brandkatastrophen, Kriminalfälle, das kulturelle Leben, die Elektrifizierung listet der Autor Themenfelder auf. Dabei möchte er keine geschlossene Chronik schreiben, sondern zeigen, wie Menschen lebten, was sie erlebten, wie die Zeit auf sie und sie auf die Zeit gewirkt haben.

Das alte Hilgersdorf könne man mit dem jetzigen Severni nicht vergleichen, sagt der Autor. Severni sei „ein fast ausgelöschter Ort“. Von den über 320 Hilgersdorfer Gebäuden steht nur noch ein Bruchteil, und davon sind die meisten in einem beklagenswerten baulichen Zustand. „Es sind nur noch wenige Menschen auf dieser Welt, die den Ort noch vor der verhängnisvollen Aussiedlung der meisten deutschen Bewohner im Jahr 1945 gekannt haben und selbst denen fällt es schwer, sich die öde Ortslandschaft noch mit den Häusern von damals vorzustellen“, sagt Jochen Lebelt. Als Historiker möchte er die Erinnerung wach halten und Geschichte lebendig vermitteln. Er kann dabei auf seine Sammlung von Dokumenten, auf Erlebnisberichte, Fotos, Zeichnungen und weiteren Materialien zurückgreifen. „Historische Literatur, die Ortschronik, Kirchenbücher, Veröffentlichungen in der Zeitschrift „Unser Niederland“ und anderswo, Gespräche mit noch lebenden Zeitzeugen stehen mir zur Verfügung, um ein lebendiges Bild über das einstige Hilgersdorf zu erstellen“, sagt Jochen Lebelt. Auf die ersten beiden Hefte meldeten sich Menschen bei ihm, die ihre Unterstützung anboten, indem sie Erinnerungen, Fotos und weitere Dokumente zur Verfügung stellten.

Dr. Jochen Lebelt hat familiäre Wurzeln in diesem böhmischen Ort. Seine Mutter stammt aus Hilgersdorf. Seine Großeltern und Urgroßeltern lebten dort. „Infolge meiner Ahnenforschung kam ich nicht nur in das heutige Severni, sondern ich erkannte, dass der Ort in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg ein sehr interessanter war“, sagt der Löbauer. Jedes Heft der Hilgersdorfer Impressionen und Erinnerungen kostet 7,95 Euro. Verkauft werden sie in der Drogerie von Bärbel Riedel in Steinigtwolmsdorf, Dresdner Straße 12 und in Neukirch, Dresdner Straße 30. (SZ)

