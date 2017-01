Das ändert sich 2017 in der Region Döbeln Stadtwerke-Kunden zahlen weniger fürs Gas. Doch beim Strom muss tiefer in die Tasche gegriffen werden.

Die gelbe Tonne wird ab diesem Jahr im 14-Tage-Rhythmus geleert. Im Frühjahr wird geprüft, ob deren Zahl ausreichend ist. © André Braun

Mit guten Nachrichten geht es los: Heizen wird für viele Döbelner billiger und die gelbe Tonne darf benutzt werden.

Die gelbe Tonne ist jetzt Pflicht im gesamten Altkreis

Zwischen Weihnachten und Neujahr sind sie von den meisten gefüllt worden, nun werden sie erstmals geleert – die gelben Tonnen. Ende des Jahres sind sie im gesamten Altkreis verteilt worden. Sie sind jetzt Pflicht. Für deren Leerung fallen keine zusätzlichen Kosten an. „Die Bezahlung wird bereits beim Kauf der Produkte abgegolten“, hatte Jens Irmer, Geschäftsführer der EKM Entsorgungsdienste Kreis Mittelsachsen GmbH, im vergangenen Sommer erläutert. Er hofft, dass die Tonne auch nur mit dem gefüllt wird, was hineingehört: Verpackungsmüll. Stellen die Entsorger bei der Abholung fest, dass sich etwas anderes in der gelben Tonne befindet, bekommt sie einen Aufkleber mit dem Hinweis „Falsch sortiert“ und bleibt ungeleert stehen. Wird die Gelbe als Restmülltonne missbraucht, kostet die Leerung zusätzlich 85 Euro. Die Tonne wird 14-täglich geleert. Und zwar an dem Tag, an dem bisher die gelben Säcke am Grundstück abgeholt wurden. Einzelvermieter von kleineren Mehrfamilienhäusern oder Eigentümer von Einfamilienhäusern haben in der Regel eine 240-Liter-Tonne bekommen. Die Grundausstattung ist überall vorhanden. Im Frühjahr soll dann geprüft werden, ob diese ausreicht, oder ob gegebenenfalls weitere Tonnen erforderlich sind. Wer noch gelbe Säcke übrig hat, kann diese noch neben die Tonne legen. Sie werden vom Entsorger mitgenommen.

Heizen wird günstiger im Festpreistarif der Stadtwerke

Die Stadtwerke Döbeln hatten die Preise beim Erdgas für alle Kunden, die den Festpreistarif wählten, bereits 2016 gesenkt. Das macht sich in diesem Jahr noch deutlicher bemerkbar. Ein Kochgaskunde mit 600 Kilowattstunden Verbrauch spart um die 3,60 Euro. Wer dezentrale Heizungen betreibt, sein Warmwasser aufbereitet und reichlich 9 000 Kilowattstunden verbraucht, muss seinem Versorger etwa 54 Euro weniger überweisen. Bei einem Sechs-Familien-Haus fällt die Einsparung mit etwa 540 Euro schon ziemlich deutlich aus.

Ökostrom-Umlage macht Strom in Döbeln teurer

Für die 20 000 Stromkunden der Stadtwerke steigen die Strompreise. Preistreiber seien laut Stadtwerkechef Gunnar Fehnle die steigende Abgaben für die erneuerbaren Energien und für Netzentgelte. Bei einem Kunden im Tarif „Doblina 2000 privat und Treue“ sind es bei einem Verbrauch von 1 500 Kilowattstunden etwa vier Euro mehr pro Jahr. Bei 4 000 Kilowattstunden macht die Erhöhung reichlich elf Euro pro Jahr aus. Rund 5 500 Kunden werden außerhalb des Konzessionsgebietes mit Strom beliefert. Für sie wird der Grundpreis steigen, der vom jeweiligen Netzbetreiber erhoben wird. Das sind knapp zwei Euro Mehrkosten pro Monat. Mehr als die Hälfte der Stromkosten machen Steuern, Umlagen und Abgaben aus. Dieser Anteil sei, besonders getrieben durch die EEG-Umlage, seit 2015 um rund 1,28 Cent pro Kilowattstunde gestiegen. (DA/jh/rt/sol)

