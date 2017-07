Das älteste Café-Restaurant der Stadt Die SZ erinnert an Gebäude, Menschen und Ereignisse, die jeder kennt, die aber nicht mehr da sind. Heute: Speiserestaurant Stadtkrug

Der ehemalige Stadtkrug vor etwa 100 Jahren (linkes Bild). Damals hieß er Restaurant „Zum Hackepeter und Wiener Café", heute ist dort das Café „Filmriß".Fotos: Privatarchiv Peter Wildner/SZ

Der ehemalige Stadtkrug vor etwa 100 Jahren (linkes Bild). Damals hieß er Restaurant „Zum Hackepeter und Wiener Café“, heute ist dort das Café „Filmriß“.Fotos: Privatarchiv Peter Wildner/SZ

Zu DDR-Zeiten und noch nach der Wende galt er als eines der besten Speiselokale Zittaus – der Stadtkrug an der Nordseite des Marktplatzes.

Das Lokal ist möglicherweise das älteste Café-Restaurant der Stadt. Schon 1899 erhielt ein Herr Bogus vom Rat die Genehmigung, ab dem 26. August im Erdgeschoss und ersten Stock eine Konditorei mit Café zu eröffnen. Damit verbunden war eine Schankgenehmigung für Luxusbiere.

Das Geschäft im Haus am Marktplatz hatte während seiner langen Geschichte viele Besitzer. In den im Internet zugänglichen Quellen der Sächsischen Landesbibliothek wird es im „Adreßbuch der Stadt Zittau 1900/01“ erstmals als Café Bogus, Konditorei und Wiener Café aufgeführt. In der dritten Etage des Hauses wohnt ein Konditormeister Florian Boguslawski, und es liegt nahe, dass er gleichzeitig Inhaber und Namensgeber war.

1902 ist Konditor Paul Gabriel als Inhaber verzeichnet und zwei Jahre danach Otto Heinig, der es bis 1911 führte. Ein Jahr später übernahm Konditor Richard Bröcker, der später zusätzlich ein Automaten-Restaurant im Erdgeschoss einführt. Ab 1921 ist der Inhaber ein Herr Bürger, der das Café nach sich benennt. Zwei Jahre darauf wird es wieder als Wiener Cafe erwähnt. Daraus entstand später das Speiserestaurant „Hackepeter“.

Laut Peter Wildner zeigt die Liste mit den Schankgenehmigungen im Stadtarchiv, dass es seit 1926 Karl Scharf gehörte und ab da Stadtkrug hieß. Unter diesem Namen war es auch zu DDR-Zeiten bekannt. Eine Zeit lang leitete Peter Wildner das Haus, der kurz nach seinem Studium an der Leipziger Hotelfachschule dort Chef von sechs Kellnern, einer Garderobiere und einem Küchenchef war. Dessen Reich war damals noch in der ersten Etage, und der Stadtkrug war ein Speiserestaurant der Preisstufe IV.

Für ein Schweinesteak orientalisch mit Ananasbutter und Pommes frites musste man für damalige Zeiten stolze sieben Mark und zehn Pfennige berappen. Der Stadtkrug wurde jedoch bald nach der Wende geschlossen. Ab 1995 war dort für zwei Jahre der Italiener „Don Camillo“ zu finden. Danach eröffnete Heiko Winkler in den Räumen sein Café Filmriß, das es bis heute gibt. Er bietet fast keine Speisen an. Dafür entwickelte sich dort im Laufe der Zeit eine Cocktailbar mit einem riesigen Getränkeangebot. Über 400 Spirituosen sind hier zu haben, von denen reichlich die Hälfte die verschiedensten Whiskysorten sind.

