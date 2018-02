Das Abstiegsgespenst geht um

Nachdem der HV Glesien und der VfL Waldheim 54 II bereits in der Vorwoche im Leipzig-Pokal die Klingen kreuzten, und sich die Zschopaustädter mit einem überraschenden Erfolg das Halbfinalticket sicherten, ging es am 20. Spieltag um die nächsten Punkte.

Zunächst entwickelte sich eine enge und umkämpfte Partie, in der sich beide Mannschaften gleichwertig präsentierten (7:7/18.). Danach kam es zu einem Bruch im Spiel der Gäste. Besonders im Angriff tat sich der VfL sehr schwer und vergab auch einige gute Torchancen. Dies wurde vom HV Glesien bestraft, sodass die Waldheimer mit einem deutlichen Rückstand die Seiten wechselten. Mit Beginn des zweiten Abschnitts hatten sich die Gäste wieder gefangen und zeigten sich die restliche Spielzeit ebenbürtig. Die Gastgeber konnten den Vorsprung jedoch halten, denn die Waldheimer waren an diesem Tag mit ihren begrenzten Mitteln nicht in der Lage, mehr Gegenwehr zu leisten. Der Gästerückstand pegelte sich bei fünf bis sechs Treffern ein und beim Stand von 29:24 ertönte die Schlusssirene. Mit der sechsten Niederlage hintereinander stecken die Waldheimer weiter im Abstiegskampf fest und müssen in den nächsten Partien dringend punkten, um ihre vier Zähler Vorsprung auf Rang elf zu festigen. Allerdings sind sie gleichzeitig auch von den Ergebnissen der ersten Männermannschaft des Vereins in der Verbandsliga abhängig, die sich derzeit in akuter Gefahr befindet, in die Bezirksliga abzusteigen.

Noch prekärer spitzt sich die Lage beim SV Leisnig 90 zu. Die Bergstädter leisteten mit einer 22:41-Niederlage bei der HSG Riesa/Oschatz II praktisch den sportlichen Offenbarungseid und liegen mit vier Punkten Rückstand auf dem vorletzten Tabellenplatz. Damit sind sie in den kommenden Wochen beim Neunten, HSV Mölkau-Die Haie, und dann vor allem im Lokalderby gegen den Zehnten, VfL Waldheim 54 II, zum Siegen verdammt. Nur dann hat die theoretische Chance auf den Klassenerhalt für die Bergstädter weiter Bestand. Es sei denn, der VfL Waldheim 54 II muss wegen eines Abstieges der ersten VfL-Mannschaft zwangsabsteigen, was die Leisniger Möglichkeiten etwas erhöhen würde. (DA/hm/dwe)

