Das 63. Prinzenpaar feierte mit dem närrischen Volk in Bad Muskau Das streng gehütete Geheimnis um das Prinzenpaar wurde endlich gelüftet. Der Elferrat Bad Muskau startete mit einem tollen Auftakt in die neue Saison.

Als Prinz Jupp der 63. und als „Lieblichkeit Prinzessin“ übernehmen Martin Koschkar und Janine Fischer die Amtsgeschäfte als Prinzenpaar. © Rolf Ullmann

Bad Muskau. Kurz nach 21 Uhr trat Renè Koinzer, auch als Keule bekannt, zu zwei Punkern, die auf der Bühne des Lindenhofes der weiteren Dinge harrten. Auf die Frage, ob sie als Prinz und Lieblichkeit Prinzessin das närrische Volk durch die 63. Saison des Elferrates führen würden, antworteten beide mit ja. Martin Koschkar wurde rund zwei Stunden später gemeinsam mit Janine Fischer an gleicher Stelle gekrönt. Jupp der 63. und die Lieblichkeit Prinzessin sind beide waschechte Bad Muskauer. Der 34 jährige Martin Koschkar wohnt dabei an der Stadtgrenze zu Gablenz und die 32 Jahre jungeJanine Fischer ist in der Siedlung der Neißestadt zu Hause. Wenn sie nicht als Prinzenpaar im Einsatz sind, verdienen sich der Prinz als Technischer Mitarbeiter der Sporenberg GmbH sowie die Lieblichkeit Prinzessin als Köchin ihren Lebensunterhalt. In der Freizeit pflegt Martin Koschkar den Tischtennissport als sein großes Hobby. Für Janine Fischer liegt als begeisterte Reiterin, das Glück der Erde auch auf dem Rücken eines Pferdes. Die tolle Auftaktveranstaltung am Sonnabendabend hat die Vorfreude auf den großen Karnevalsumzug durch Bad Muskau am 10. Februar geweckt.

