Das 30er-Schild nahe der Kaufland-Tankstelle ist wieder dran Und auch geblitzt wird jetzt wieder, etwa 100 Meter nach dem Schild – aus einem Auto.

Es gilt jetzt wieder Tempo 30 kurz vor Serkowitz. © Peter Redlich

Und plötzlich ging es doch noch ganz schnell. Direkt vor Weihnachten ist das Tempo-30-Schild an der Kötzschenbrodaer Straße wieder angebracht worden.

Der Auftrag war ausgelöst, sagt Ingolf Zill von der Radebeuler Verkehrsbehörde. Doch manchmal dauere es eben ein paar Tage länger, bis die Handwerker Zeit haben.

Einige Autofahrer hatten schon frohlockt, weil das Schild vorher seit Wochen nicht mehr zu sehen war. Erst einige Hundert Meter weiter, nach dem Weißen Haus, steht das nächste 30er-Schild. Frohlockt deshalb, weil an dieser Stelle der Kötzschenbrodaer Straße Richtung Dresden eine der beliebtesten und auch ergiebigsten Blitzerstellen der Stadt ist.

Aus einem Skoda Roomster werden hier, etwa 100 Meter nach dem Schild, die Fotos geschossen. Das ging eine ganze Zeit nicht, lediglich Veranstaltungsplakate waren an dem alleinstehenden Mast angebracht. Das Schild war während der Bauarbeiten an der Kreuzung abhanden gekommen, so Zill. Das neue Schild habe etwa 150 Euro gekostet. Und: Bis nach Neujahr wird aus dem Auto nicht geblitzt. (SZ/per)

