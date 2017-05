Das 17000-Euro-Geländer Die Verkehrsbehörde in Sebnitz fordert Nachbesserung. Für die Elbpromenade sollen zusätzliche Absperrungen aufgestellt werden.

© Symbolbild/Kristin Richter

Bad Schandau. Damit hatte in der Stadtverwaltung von Bad Schandau niemand gerechnet. Die Verkehrsbehörde in Sebnitz forderte bei der Instandsetzung der Elbpromenade/Elberadweg zusätzliche Absperrungen. Für die Erneuerung des Geländers im Bereich des Penny-Marktes hatte die Stadt anders geplant und ausgeschrieben. Weil die Baufirma nun die höheren Auflagen erfüllen musste, gab sie die Ausgabe als Nachtrag von mehr als 17000 Euro an die Stadt weiter. Weil offenbar noch genug Fördermittel vorhanden sind, stimmte der Stadtrat dem nach kurzer Diskussion zu. (SZ/gk)

