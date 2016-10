Darum werden hier so viele Babys geboren Dresden hat gute Chancen, den Titel „Geburtenhauptstadt“ zurückzuholen. Fünf Gründe sprechen dafür.

Es kehrt keine Ruhe ein in Dresdens Kreißsälen. Im Uniklinikum ist das 2 000. Baby des Jahres schon im September zur Welt gekommen, einen Monat früher als 2015. Das gab es noch nie. Und nimmt man alle Krankenhäuser zusammen, kann sich Dresden schon jetzt über 6 000 Neugeborene freuen. Gute Chancen also, um den Titel „Geburtenhauptstadt Deutschlands“, der laut vorläufigen Zahlen 2015 an Leipzig gegangen ist, zurück an die Elbe zu holen. Aber warum bekommt eine Dresdner Frau statistisch gesehen mehr Kinder als Frauen in anderen Großstädten?



Babyboom-Faktor 1: Die Dresdner warten nicht auf die Hochzeit

Erst Hochzeit, dann Baby? Damit haben es die Dresdner noch nie so genau genommen. Rund 60 Prozent der Frauen in der Stadt bekommen ihr Kind unverheiratet. Ganz im Gegensatz zu Müttern in den alten Bundesländern, wo traditionelle Familienbilder bis heute verankert sind, so Sebastian Klüsener vom Max-Planck-Institut für demografische Forschung in Rostock. Im Westen der Republik haben nur 30 Prozent der Neugeborenen keine verheirateten Eltern. Das Ergebnis: Frauen verschieben die Familienplanung auf später, bekommen somit weniger Kinder oder bleiben kinderlos. „Die Unterschiede bei den nichtehelichen Geburten sind ein Phänomen, das lange vor der deutschen Teilung entstand“, sagt Klüsener. Der evangelisch geprägte Osten verhalte sich seit jeher weniger traditionell. Außerdem wurden Alleinerziehende in der DDR besonders unterstützt. Die gut ausgebaute Kita-Landschaft führte dazu, dass Frauen einen Beruf ausüben konnten. Und das ist bis heute so. Dadurch sind sie finanziell selbstständig und gehen deutlich seltener Ehen ein, nur um wirtschaftlich abgesichert zu sein.

Babyboom-Faktor 2: Dresden zieht viele junge Frauen an

Ohne junge Frauen geht es nicht, das Kinderkriegen. Damit hat Dresden kein Problem: Mehr als 105 000 Frauen sind zwischen 15 und 44 Jahre jung – das Alter, das Statistiker als „gebärfähig“ bezeichnen. Das ist jede Dritte. „Im ostdeutschen Vergleich ist Dresden eine junge Stadt“, sagt Professor Joachim Ragnitz vom Ifo-Wirtschaftsinstitut. Es gebe viele Studenten, die sich für Kinder entscheiden. Und mit einem Durchschnittsalter von 42,9 Jahren steht Dresden auf einer Stufe mit jungen Metropolen wie Berlin und Hamburg.

Babyboom-Faktor 3: Job und Kind passen für die Dresdner zusammen

Für die Dresdner sind Beruf und Karriere wichtig, stellen aber kein Hindernis dar, um eine Familie zu gründen. Ein Grund dafür ist, dass sie ihre Kinder viel häufiger als westdeutsche Eltern Erziehern oder Tagesmüttern anvertrauen. Wie aus einer Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung von 2014 hervorgeht, sind Paare in den alten Bundesländern skeptischer. In Westdeutschland liegt die Betreuungsquote für Kinder, die jünger als drei Jahre alt sind, bei 27 Prozent, in Dresden bei 54 Prozent. „Für viele ostdeutsche Frauen ist es normal, Mutter zu sein und gleichzeitig zu arbeiten“, schätzt das Bundesinstitut ein. Demgegenüber sei in Westdeutschland nach wie vor das Leitbild der „Rabenmutter“ verbreitet, nach dem ein Kleinkind darunter leidet, wenn die Mutter arbeitet. Dies würde Westdeutschen die Kinder-Entscheidung schwer machen.

Babyboom-Faktor 4: Die Dresdner blicken optimistisch in die Zukunft

Eine hohe Beschäftigungsquote und für ostdeutsche Verhältnisse hohe Löhne: „Die hohe Geburtenrate deutet darauf hin, dass man die Zukunftsperspektiven in Dresden als günstig ansieht“, sagt Ifo-Forscher Joachim Ragnitz. Dresden liegt im Großstadt-Vergleich mit einem Einkommen von 17 573 Euro im Jahr etwa 900 Euro vor Leipzig. Sicher seien Einkommen und Kitaplatz-Angebot nicht die ausschlaggebenden Faktoren bei der Familienplanung. Sie könnten aber Gründe sein, sich eher gegen Kinder zu entscheiden, so Ragnitz.

Babyboom-Faktor 5: Die Dresdner wollen zwei Kinder

Soziologin Michaela Kreyenfeld beobachtet, dass sich Paare im Osten immer häufiger für ein zweites Kind entscheiden. Dieser Fakt könnte ausschlaggebend sein, warum die Geburtenrate in Dresden so hoch ist, sagt die Wissenschaftlerin von der Berliner Hertie School of Governance.









