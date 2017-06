Darum kickt Dynamo in Copitz Der Zweitligist kommt am Sonntag zu einem Testspiel ins Willy-Tröger-Stadion. Das liegt auch am G20-Gipfel.

Die Überraschung war angenehm: Dynamo kommt nach Pirna – unerwartet und kurzfristig. Am Dienstag wurde bekannt, dass die Schwarz-Gelben ein Testspiel gegen den künftigen Regionalligisten Altglienicke auf den Rasen des Willy-Tröger-Stadions angesetzt haben. Am Sonntag ab 14 Uhr soll der Ball rollen.

Für die Fans der Schwarz-Gelben in Pirna und Umgebung eine willkommene Gelegenheit, einen ersten Blick auf den neuen Kader des Zweitligisten zu werfen. Und erfahrungsgemäß wird spätestens nach Abpfiff auch die Gelegenheit für Autogrammjäger kommen, Unterschriften zu sammeln. Vielleicht ja direkt auf das frisch erworbene neue Trikot der SGD: Diese bringt ihren mobilen Fanshop mit nach Pirna.

Erfahrungen aus dem Vorjahr

Dass der Test-Kick überhaupt auf dem Rasen des VfL Copitz ausgetragen wird, liegt nicht nur an den positiven Erfahrungen, die Dynamo in der Vergangenheit mit Freundschaftsspielen im Tröger-Stadion gemacht hat. Denn ursprünglich war für Sonntag eine deutlich prominentere Paarung angesetzt: Die SGD wollte auswärts gegen Carl Zeiss Jena antreten.

Doch die Partie auf dem Ernst-Abbe-Sportfeld wurde abgesagt. Ein Grund dafür ist der anstehende G20-Gipfel in Hamburg: Für die Absicherung des Treffens der größten Wirtschaftsmächte werden Einsatzkräfte aus ganz Deutschland in die Hansestadt beordert – auch aus Thüringen. „Darüber hinaus findet am Wochenende eine rechte Konzertveranstaltung in Thüringen statt, die sämtliche übrigen Einheiten des Freistaats bindet“, teil Carl Zeiss Jena mit. In Konsequenz wären nicht genug Polizisten verfügbar, um das Traditions-Duell gegen Dynamo abzusichern.

Wiedersehen mit Mattuschka

Dynamo stand somit vor einem ungeplant spielfreien Vorbereitungs-Wochenende. Innerhalb von vier Tagen konnte aber mit Altglienicke ein Ersatz-Gegner und mit Copitz ein neuer Austragungsort gefunden werden. Für die Pirnaer wiederholt sich damit eine Erfahrung des Vorjahres: Auch im Sommer 2016 sprangen sie kurzfristig als Gastgeber der Dresdner ein. Diese hatten damals im thüringischen Weißensee gegen Rot-Weiß Erfurt spielen wollen, was wegen Sicherheitsbedenken aber abgesagt wurde. In Copitz kam es daraufhin zu einem Vergleich mit Neugersdorf.

Nun wurde von Dresdner Seite mit Altglienicke erneut ein Regionalligist als Gegner gewählt. Das Team aus dem Berliner Bezirk Treptow-Köpenick sicherte sich das Spielrecht für die vierthöchste Liga mit Platz eins in der abgelaufenen Saison der Oberliga Nord. Der Verein blickt auf einen beachtlichen Aufschwung: Anfang des Jahrtausends noch in der Kreisliga aktiv, folgte nun mit dem Aufstieg in die Regionalliga der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Prominenteste Spieler des Vereins sind Björn Brunnemann (ehemals u.a. Cottbus, Erfurt, St. Pauli) und vor allem Torsten Mattuschka (u.a. Union, Cottbus).

Die Tickets für die Partie an diesem Sonntag gegen Dynamo in Pirna kosten acht Euro (ermäßigt: sechs Euro) und sind ausschließlich ab 12.30 Uhr an den Tageskassen erhältlich. Der VfL Copitz empfiehlt zeitige Anreise und die Nutzung des PKW-Parkplatzes an der Birkwitzer Straße.

