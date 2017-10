„Darum habe ich Widerspruch eingelegt“ Rico Jung spricht über seine Niederlage bei der OB-Wahl in Weißwasser und seinen Einspruch gegen das Wahlergebnis.

Rico Jung will Neuwahlen. Wird seinem Einspruch stattgegeben , wird die Oberbürgermeisterwahl im nächsten Jahr wiederholt. © Joachim Rehle

Weißwasser. Kann Rico Jung nicht einfach in Würde verlieren?, mailte ein SZ-Leser, nachdem bekannt geworden war, dass Jung Einspruch gegen das Ergebnis der Oberbürgermeisterwahl vom 24. September einlegen wird. Inzwischen ist das Schreiben beim Landratsamt eingegangen. Dabei geht es nicht nur, aber auch um Würde, wie Jung im SZ-Gespräch sagt.

Herr Jung, Sie haben die Wahl verloren. Jetzt zweifeln Sie das Ergebnis an. Im Fußball ist in solchen Fällen oft von „Nachtreten“ die Rede…

Ich kann solche Reaktionen sehr gut verstehen. Wüsste ich’s nicht besser, würde ich vielleicht genauso denken. Aber hier geht es nicht um eine Retourkutsche. Es geht um bewusste Beeinflussung und damit illegale Wahlwerbung. Und letztlich geht es um die Zukunft unserer Stadt.

In der Begründung zu dem Einspruch führen sie ein Bündel von Argumenten gegen die rechtliche Gültigkeit der Wahl an. Was ist Ihr Hauptargument?

Ich kann natürlich nur spekulieren, was bei der Kommunalaufsicht schwerer wiegt. Aber ich kann Ihnen genau sagen, aus welchen Hauptgründen ich das Wahlergebnis anfechte: Die Bürgermeisterinnen von Spremberg und Trebendorf haben Torsten Pötzsch, den amtierenden OB, im Wahlkampf unterstützt. Durch ihre Aussagen in Pötzschs Wahlflyer– übrigens mit Foto – verletzten sie ganz klar das Neutralitätsgebot von Amtsträgern.

Das Kommunalamt informierte, dass Sie sich auch über einen Wahlwerbespot beschwert haben. Stimmt das?

Ja. In dem Spot auf Radio WSW machte eine Grundschuldirektorin aus Weißwasser Werbung für Pötzsch. Auch sie hat in meinen Augen das Neutralitätsgebot verletzt. Aussagen von im weitesten Sinne „öffentlichen Personen“ haben bei den Wählern ein ganz anderes Gewicht, als wenn am Stammtisch mal ein Satz fällt. Deshalb müssen sich Staat und Staatsdiener aus Wahlen raushalten. Abgesehen mal von mir: Zwei meiner Kinder gehen in diese Schule. Was meinen Sie: Wie fühlen die sich wohl dabei?

Warum haben Sie bei genau diesen Dingen nicht schon vor der Wahl reagiert?

Das habe ich. Zum Beispiel bei dem Radiospot. Der wurde daraufhin zwar gestoppt beziehungsweise der Text entsprechend umformuliert. Aber der Fakt der unzulässigen Beeinflussung bleibt.

Sie behaupten, Ihr Gegenkandidat Torsten Pötzsch habe Sie in „nicht hinnehmbarer Weise diffamiertund herabgewürdigt“…

Auch das bezieht sich auf den Wahlflyer von Torsten Pötzsch. Ein Unterstützer sagt da, ich verspräche Dinge, die falsch oder nicht realisierbar sind und behauptet, ich als Stadtangestellter hätte mich nicht für die Weiterentwicklung der Stadt eingesetzt. Ohne weitere Konkretisierung werden mir Lügen und eine schlechte Arbeitsleistung unterstellt. Dadurch wurde den Wählern ein falsches Bild von mir vermittelt.

Aber das können Sie doch unmöglich Torsten Pötzsch anlasten!

Doch. Es ist sein Wahlflyer und er trägt für dessen Inhalt auch die Verantwortung. Bedenklich finde ich auch, wenn Herr Pötzsch als mein Vorgesetzter in dieser Weise Aussagen mitträgt, die sich auf meine Arbeit in der Stadtverwaltung beziehen.

Haben Sie sich einen Anwalt genommen?

Ich lasse ich mich durch Rechtsanwältin Claudia Britze beraten. Die Rechtsberatung halte ich im Übrigen für selbstverständlich.

Im Rathaus ist Torsten Pötzsch Ihr Vorgesetzter. Wie würden Sie das Arbeitsverhältnis beschreiben?

Die Atmosphäre ist seit Bekanntgabe meiner Kandidatur angespannt und ich will nicht verschweigen, dass der Druck auf mich seitdem gestiegen ist. Aber ich will unsere Stadt voranbringen und stehe für ein kooperatives Miteinander.

Sie provozieren mit Ihrem Einspruch, zumindest potenziell, Neuwahlen, die dann wohl 2018 stattfinden würden…

Ich bitte alle Bürger von Weißwasser um Verständnis für diesen Schritt. Das lange Warten auf das Endergebnis und ein möglicher zweiter Urnengang sind eine Belastung für die Bürger. Aber ein Wahlkampf soll ein Wettstreit um die besseren Ideen und Ziele sein. Der Grundsatz der Freiheit der Wahl setzt voraus, dass die Bürger in ihrer Willensbildung tatsächlich auch frei sind und nicht in unzulässiger Weise beeinflusst werden. Das war bei der Wahl am 24. September nicht der Fall. Sollte auch die Rechtsaufsicht dieser Auffassung sein, so sind Neuwahlen der einzig richtige Weg.

Welche Chancen rechnen Sie sich bei Ihrem Einspruch aus?

Ich bin sehr optimistisch.

Die Fragen stellte Thomas Staudt.

