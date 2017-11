Darum Europa! Rund 20 junge Leute stehen hinter der Initiative WhyEurope und zeigen der Welt, wofür die EU gut ist.

Jonathan Kau und seine Mitstreiter nehmen ihr Engagement sportlich und lassen Dresse mit der Aufschrift IAM EUROPEAN bedrucken. © Sven Ellger

Wussten Sie schon, dass...

die Notrufnummer 112 in allen Ländern der Europäischen Union gilt? Dass Ihre staatliche Krankenversicherung im gesamten EU-Ausland gültig ist? Dass in allen Mitgliedsstaaten Tierversuche für die Herstellung von Make up verboten sind?

Wer das nicht weiß, kann es sich sagen lassen – von einem Team junger Leute, das unter dem Namen „WhyEurope“ Internet-Botschaften versendet. Zu ihnen gehört auch Jonathan Kau, 17 Jahre alt, Zwölftklässler am Dresdner Kreuzgymnasium. „Wir sind rund 20 Schüler und Studierende in ganz Europa und betreiben positiven Populismus“, sagt er. Zunächst war es sein älterer Bruder Benedikt, der eines Abends mit politisch interessierten Freunden zusammensaß und sich fragte: Was ist hier los? Warum haben Populisten mit ihren einfach gestrickten Verkündungen so viel Erfolg? Und kann man diese Art der Kommunikation nicht irgendwie sinnvoll und positiv nutzen?

Es war die Zeit des Brexit-Referendums in Großbritannien. EU-Gegner verschafften sich auf allen Kanälen Gehör – und wurden gehört. Die jungen Studenten aber sind sich einig: Es darf nicht passieren, dass die Europäische Union zerfällt. Dafür wollen sie etwas tun, einfach, direkt und effizient. So wie die Feinde der europäischen Staatengemeinschaft ihre Parolen verbreiten und Zustimmung finden, wollen auch die Befürworter agieren. Dafür gründen sie eine Facebook-Seite, nutzen Twitter und Instagram. Seit einem Jahr bringen Jonathan, Benedikt und seine Freunde nun die EU in verschiedenen sozialen Netzwerken ins Bewusstsein der Internet-Gemeinde und teilen sich mit: simpel, emotional, konkret. Dafür haben sie gerade einen Preis gewonnen. Die Europäische Union zeichnet das Engagement mit dem European Public Communication Award aus.

Es geht um die vermeintlich kleinen Dinge, die EU-Bürger nahezu unbemerkt nutzen und genießen, aber vielleicht zu wenig zu schätzen wissen. Auf sie weist WhyEurope zum Beispiel so hin: Ein Jogger freut sich am Lauf durch die schöne Landschaft. Früher hätte eine Grenze seinen Weg beschnitten, jetzt hält nichts mehr den Bewegungsdrang des Sportlers auf. In ihren Posts erinnern die Europa-Streiter daran, dass EU-Bürger in 27 anderen Ländern als in ihrem eigenen studieren oder arbeiten können, dass die EU öffentliche Plätze und ländliche Gegenden mit WiFi ausstattet und dass Spielzeug per Gesetz einheitlichen Sicherheitsstandards genügen muss, die als die höchsten weltweit gelten. Einfache Wahrheiten ohne Wenn und Aber, auch wenn Einwände berechtigt wären.

„Das ist unser Konzept“, sagt Jonathan Kau. Ihm und seinen Mitstreitern geht es um die einfache, klare Aussage, um Bilder von Europa, die Tatsachen aufgreifen aber auch Wünsche transportieren und zur Diskussion anregen. Dass die EU als Institution Reformen nötig hat, daran zweifelt keiner der Why-Europäer, sie komplett infrage zu stellen, halten sie für gefährlich.

Lange Wortbeiträge sind dabei nicht ihr Ding. Die Gruppe, die sich inzwischen als Verein organisiert hat und soziale Netzwerke in verschiedenen Sprachen bedient, setzt auf Fotos, kurze Videos, Grafiken und knappe schriftliche Statements. Jonathan ist für die Videos auf den Seiten zuständig. Zu filmen und Clips anzufertigen ist sein Hobby. Zur Zeit nimmt ihn zwar die Vorbereitung aufs Abi und das rege Schulleben arg in Anspruch. So konnte er auch nicht dabei sein, als die Gruppe in Brüssel ausgezeichnet wurde. Doch der Preis spornt an, genau wie die Zahl 2,4 Millionen. Das ist die Menge der User, die Why Europe mit seinen Posts pro Monat maximal erreicht.

Auf so manche kurze Nachricht folgen lange Leserbeiträge. Zum Beispiel auf die Frage: Wie viele deiner Großeltern haben Erfahrungen mit Krieg gemacht? Die Reihe der Antworten ist schier unendlich. Immer wieder zu lesen: Alle. Sie waren an der Front, im Konzentrationslager, mussten fliehen, haben Angehörige verloren oder sind selbst umgekommen. Der Frieden in Europa gilt für Jonathan und die Why-Europe-Initiatoren als die größte Errungenschaft des Staatenverbundes. Allein deshalb lohne es sich, für ihn einzutreten.

„Wussten Sie übrigens, dass jeder Deutsche im Schnitt nur 176 Euro pro Jahr zahlt, um Teil der Europäischen Gemeinschaft zu sein?“, fragt Jonathan Kau. Solche Statistiken sind im Internet zu finden. Why Europe nutzt sie als Aha-Effekt.

zur Startseite