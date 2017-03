Darüber wird man ja wohl noch lachen dürfen Die Internationalen Wochen gegen Rassismus beginnen in Meißen mit einem Film – und einem bewegenden Vortrag.

Sie haben den Auftakt der Internationalen Wochen gegen Rassismus in Meißen koordiniert: Stadtteil-Managerin Saskia Panke von der Stadt Meißen und Sören Skalicks vom Bündnis Buntes Meißen. Kriminalhauptkommissar Torsten Beck (r.) sprach über Rassismus in Sachsen und im Landkreis. Die Internationalen Wochen gegen Rassismus dauern noch bis zum 26. März, das Bunte Meißen veranstaltet weitere Aktionen in der Stadt. © Claudia Hübschmann

Ein wenig verhalten ist es ja anfangs, das Gelächter in Kinosaal 4 des Filmpalasts Meißen. Dabei wird eine der besten französischen Komödien der vergangenen Jahre gezeigt: Monsieur Claude und seine Töchter von Philippe de Chauveron. Liegt es daran, dass zwischen den Zuschauern in dem großen, ganz in dunkelblau gehaltenen Saal noch so viel Platz ist am frühen Montagabend – nur rund 25 Menschen sind gekommen, 50 wurden erhofft –, dass der Film schon zweieinhalb Jahre alt und so vielleicht vielen bekannt ist – oder doch an den bösen Witzen, über die man sich manchmal gar nicht zu lachen traut?

Denn zum Auftakt der bundesweiten Internationalen Wochen gegen Rassismus läuft in Meißen ausgerechnet ein Film, der voller kultureller Klischees ist: der streitsüchtige Moslem, der Jude, der Ahnung von Geld haben muss, und – klar – in China essen sie Hunde. So sieht zumindest Monsieur Claude, selbst stolzer Franzose, seine drei Schwiegersöhne, die ihre ganz eigenen Vorurteile haben. Dann bringt die vierte Tochter endlich einen Katholiken nach Hause – und der ist, bei gar nicht mal so näherer Betrachtung, schwarz.

Doch so wie sich im Film die Vorurteile gegenüber den einzelnen Kulturen langsam abbauen, so sinkt auch die Lach-Hemmschwelle im Meißner Kino. Spätestens als der dunkelhäutige Vater des neuen Schwiegersohnes, gekleidet im Boubou, einem auffälligen westafrikanischen Gewand, einen Herzanfall im Zug vortäuscht, um ihn so zu stoppen, und Monsieur Claude in das Abteil ruft: „Schnell, der Finanzminister von Burundi!“ Die Zuschauer müssen lachen, denn so könnte man ihn sich ja wirklich vorstellen, den Finanzminister von Burundi – erwischt!

Aber beim Lachen bleibt es nicht, denn auf den Film folgt ein ernster Teil: Der Erste Kriminalhauptkommissar der Dresdner Polizei Torsten Beck spricht über Rassismus in Sachsen und im Landkreis. Kaum einer der Zuschauer verlässt vorher den Saal. Sie erfahren Dinge, die sie zumindest schon geahnt haben: Es gab in den vergangenen Jahren einen enormen Anstieg politisch motivierter Straftaten – die in den Jahren zuvor beständig gesunken waren. Was sich noch geändert hat: „Früher haben wir gesagt: Wir kennen unsere Rechten“, so Beck. Heute werden immer wieder Menschen zu Tätern, die polizeilich vorher nicht bekannt waren.

Der Polizist war bei den Ausschreitungen in Heidenau selbst vor Ort, und wenn er nun im Meißner Kino davon erzählt, muss er beinahe um Fassung ringen. Es wird so still, dass das Summen der Leinwand deutlich zu hören ist. „Da hätte ich heulen können“, sagt Beck und macht eine lange Pause. Menschen, die Flaschen und Steine werfen, seine Kollegen bedrohen. Unter den rund 1 000 Leuten, die durch Heidenau zogen, war ein Großteil aus der „normalen“ Bevölkerung. „Das macht mich fassungslos“, so Beck.

Ähnlich erging es ihm bei den Protesten gegen das Asylheim in Niederau. Beck kommt auch auf den Brandanschlag in Meißen zu sprechen, kann für den Landkreis insgesamt aber Entwarnung geben: „Meißen ist für uns kein Schwerpunkt politisch motivierter Gewalt.“

Manche seiner Aussagen überraschen: „Extremismus gehört ein Stück weit zur Bevölkerung dazu“, findet Beck. Man brauche die Auseinandersetzung, um sich zu entwickeln. Mit „Nazis-raus“-Rufen sei es auch nicht getan. Genauso wenig könnten alle Asylbewerber, die zu uns kommen, gute Menschen sein, sagt Beck. „Auch darüber muss man aber diskutieren können.“

Die rund 25 Menschen im Kino hören ihm gespannt zu, zu größeren Reibungen kommt es auch bei der Diskussionsrunde danach nicht. Vor allem Mitglieder des Bündnisses Buntes Meißen, Schüler oder Senioren sind gekommen. Schwer sich vorzustellen, dass einer von ihnen eine Flasche oder einen Pflasterstein werfen könnte. Diejenigen, die einen solchen Abend einmal dringend nötig hätten – sie waren wieder nicht gekommen.

