Darmkrebs wird oft zu spät erkannt

Darmkrebs ist das Thema des Gesundheitsforums am 23. März. Der DA sprach mit Chefarzt Dr. Roland Pfützer vom Klinikum in Döbeln über die Vorsorge.

Dr. Roland Pfützer ist Chefarzt der Inneren Abteilung am Klinikum Döbeln. © Jens Hoyer

Wie entsteht Darmkrebs?

Bei der Zellproduktion passieren ab und zu Fehler. Es gibt Enzyme, die diese Fehler reparieren. Mit zunehmendem Alter schleichen sich im Körper immer häufiger Fehler bei der Neubildung von Zellen ein. Krebs entsteht, wenn viele Fehler in einer Zelle konzentriert sind. Das ist eine schleichende Entwicklung. Von normaler Darmschleimhaut ausgehend dauert es etwa zehn Jahre, bis sich die anfänglichen Adenome – also kleine, gutartige Polypen – in etwas Bösartiges wandeln.

Welche Risikofaktoren gibt es?

Wenn jemand einen Verwandten ersten Grades hat, der an Darmkrebs erkrankte, ist das Risiko erhöht. Bei mehreren betroffenen Verwandten ist die Wahrscheinlichkeit noch größer. Man kann diesen erblichen Faktor nicht beeinflussen – bei den meisten genetisch Vorbelasteten ist das Risiko jedoch nur moderat erhöht. Die zweite Gruppe der Risikofaktoren ist durch die Lebensumstände gegeben. All das, was allgemein als gesunde Lebensweise gesehen wird– also zum Beispiel mehrfach die Woche Sport zu treiben und gesund zu essen – kann das Risiko senken. Und das ist messbar. Ebenso messbar wie das erhöhte Risiko bei Alkohol- und Zigarettenkonsumenten.

Welchen Einfluss hat Alkohol auf Krebs?

Alkohol ist ein Risikofaktor für jede Krebserkrankung, denn er ist sowohl Lösungsmittel als auch selbst ein Zellgift. Trifft er etwa auf Stoffe wie Acetaldehyd, das im Zigarettenrauch enthalten ist, verstärkt er als Lösemittel die krebserregende Wirkung des Rauchens.

Welche Vorsorgemaßnahmen gibt es neben der Darmspiegelung?

Von den Krankenkassen getragen wird der Test auf verborgenes Blut im Stuhl. Wird da Blut entdeckt, kann man natürlich nicht ohne Weiteres sagen, woher es kommt. Eine Darmspiegelung ist dann auf jeden Fall erforderlich.

Wie läuft so eine Darmspiegelung ab?

Zunächst gibt es ein Aufklärungsgespräch. Es wird geschaut, ob der Patient sonstige Erkrankungen hat oder Medikamente nimmt, die man eventuell absetzen müsste. Eine Woche danach folgt die Untersuchung. Die Patienten trinken über den Tag zwei bis vier Liter Wasser und nehmen Substanzen mit abführender Wirkung ein. Abends müssen sie sich dann entleeren. Bei der Untersuchung wirkt die Betäubungsspritze so, dass der Patient keine Schmerzen zu befürchten hat. Da hat sich in den letzten Jahren vieles verbessert und optimiert. Es ist aber wichtig, dass die Patienten danach abgeholt werden, da sie aufgrund der Betäubungsmittel einen Tag lang nicht fahr- und geschäftsfähig sind.

Warum haben viele Angst davor?

Patienten haben häufig keine Angst vor der Untersuchung, sondern vor dem Ergebnis. Aber diese Angst kann die Untersuchung ja wiederum auch ausräumen. Natürlich ist auch die Scham vor der Untersuchung groß, aber ich kann diese Sorgen klar ausräumen: Da gibt es nichts zu befürchten.

Ab welchem Alter ist eine Untersuchung zu empfehlen?

Das 55. Lebensjahr, ab dem die Krankenkassen die Kosten für eine Darmspiegelung tragen, wurde als niedriger Maßstab gesetzt. Die allermeisten Darmkrebspatienten sind 65 Jahre oder älter. Bei genetisch Vorbelasteten ist die Faustregel, dass man die Vorsorge zehn Jahre vor dem Erkrankungsalter des entsprechenden Vorfahren ansetzt. Es gibt einzelne Patienten, die sehr früh Darmkrebs bekommen, auch ohne genetische Vorbelastung. Es wird deshalb vor allem geforscht, wie man Risikopatienten gezielter feststellen kann. In Zukunft wird es darum gehen, die Maßnahmen möglichst individuell den Patienten anzupassen.

Was versuchen Sie, den Menschen mit Ihrem Vortrag zu vermitteln?

Dass Darmkrebs eine Erkrankung ist, bei der wir, was Vorsorge und Behandlung angeht, unheimlich viel tun können. Außerdem möchte ich die Leute dazu bringen, mit ihrem Lebensstil das Risiko zu minimieren und dafür motivieren, zu tun, was man kann. Besonders was die Vorsorge angeht. Wir haben leider immer noch regelmäßig Spätbefunde – das ist schon frustrierend.

Es fragte: Marcus Möller

Termin: Gesundheitsforum am 23. März, 17 Uhr, in der Hauptfiliale der Sparkasse, die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung unter Tel. 03431 577-3 wird erbeten.

