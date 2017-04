Darf Julius ab Freitag in die Schule? Wegen behördlicher Querelen bleibt der Junge aus Kalkreuth dem Unterricht fern. Nun gibt es vielleicht eine Lösung.

Weil ihr acht Jahre alter Sohn Julius aufgrund seiner chronischen Erkrankung nicht die Schule besuchen kann, lernt seine Mutter Ina Krönert mit ihm Zuhause und hilft ihm bei den Hausaufgaben. Julius, der trotz allem sogar die Matheolympiade in seiner Klassenstufe gewonnen hat, hofft darauf, wieder zum Unterricht zu dürfen. © Klaus-Dieter Brühl

Mit Zahlen kennt er sich aus. Noch ganze neun Wochen ist dieses Schuljahr lang. Und drei Tage müssen davon sogar schon abgezogen werden. Jetzt nach den Osterferien. Nicht zu vergessen all die Feiertage im Mai, der Pfingstmontag im Juni und natürlich der Freitag, an welchem seine Klassenkameraden feierlich die Zeugnisse überreicht bekommen. Die noch infrage kommenden Unterrichtstage schmelzen dahin wie sein Lieblingsschokoladeneis in der Sonne. Doch Julius Krönert hofft trotzdem weiter. So wie seit Monaten wünscht sich der aufgeweckte Junge nichts sehnlicher, als endlich wieder mit seinen Freunden in die Kalkreuther Grundschule gehen zu dürfen. „Es wäre schön gewesen, wenn er nach Ostern die Schule hätte besuchen dürfen! Aber immerhin ist ja nun nach all den quälenden Monaten vielleicht doch eine Lösung in Sicht“, sagt Isa Krönert.

Wie die 39-Jährige erklärt, habe sie mehrfach mit dem Sozialamt des Landkreises Meißen telefoniert. Und es sei ihr für Julius ein ehrenamtlicher Begleiter unter Mitwirkung der Diakonie avisiert worden. Mit dem betreffenden Mann, der ihren Sohn bis zum Schuljahresende begleiten solle, habe sie auch bereits gesprochen. Allerdings müsse diese Regelung – nicht zuletzt wegen der Versicherung des potenziellen Schulbegleiters – erst noch schriftlich fixiert werden. „Am Dienstagmittag hat sich das Sozialamt bei mir gemeldet und wir haben einen Termin am Donnerstag vereinbart. Wenn alles gutgeht, so ist einer nachfolgenden Mail des Amtes zu entnehmen, könnte Julius dann ab Freitag die Schule besuchen“, freut sich Krönert.

Zur Erinnerung: Der Achtjährige leidet seit seinem fünften Lebensjahr an der Bluterkrankung Idiopathische Thrombozytopenische Purpura (ITP). Mit Schreiben vom 3. August 2015 setzte die Sächsische Bildungsagentur als Auflage für die Beschulung einen sogenannten Schulbegleiter fest. Einer, der gewissermaßen ein wachsames Auge auf Julius hat. Ein Kind, das nicht nur zweimal im Monat in der Charité Berlin behandelt und täglich Medikamente einnehmen muss, sondern für den kleinste Verletzungen zu lebensbedrohlichen Zuständen führen kann. Während nun der Begleiter im ersten Schuljahr vom Kreissozialamt Meißen bewilligt und somit finanziert worden ist, bekundete dieses bei neuerlicher Antragstellung im Sommer 2016 nicht mehr zuständig zu sein. „Da Julius und sein Zwillingsbruder Carl bei meinem ehemaligen Mann privat krankenversichert seien, müsse die Finanzierung durch die sogenannte Beihilfe erfolgen, da er verbeamtet ist“, so Krönert. Bis zum Januar begleitete die Mutter ihren Sohn selbst zum Unterricht, bevor sie wegen der Doppelbelastung von Arbeit und Schule letztlich eine Entscheidung der Behörden anmahnte. Sie begleite ihren Sohn nicht mehr, unterrichte ihn fortan selbst Zuhause und bringt ihn lediglich zum Schreiben von Arbeiten oder Leistungskontrollen in die Schule. Teilte die Beihilfe bereits mit Schreiben vom 22. Juli 2016 mit, sie werde die Finanzierung des Schulbegleiters nicht übernehmen, da es „nicht den Geltungsbereich der sächsischen Beihilfeverordnung“ nicht erfasse werde, habe sich die Meißner Behörde laut Familie Krönert bis zum Januar nicht mehr bei gemeldet. Auch sei kein schriftlicher Bescheid auf den Antrag vom 29. Juni 2016 erlassen worden.

Ein Debakel, das freilich nicht unbeobachtet von der Bildungsagentur Dresden geblieben ist. „Natürlich verfolgen wir den Gang der Dinge, denn wir sind natürlich sehr daran interessiert, dass sich ganz schnell eine Lösung im Sinne des Kindes findet“, sagt Petra Nikolov am Dienstag im SZ-Gespräch. Immerhin sei jeder Tag ohne Schule ein verlorener Tag im Sinne der Wissensaneignung, der es schwerer mache, das Versäumte wieder aufzuholen. Wie die Behördensprecherin betont, seien der Bildungsagentur aber die Hände gebunden. Das Sozialamt sei eine eigenständige Institution. Ausschließlich in Konferenzen und Förderausschüssen gebe es gemeinsame Beratungen. „Wir können lediglich empfehlen, aber nicht zu Kostenübernahmen entscheiden“, so Petra Nikolov.

Äußert sich die Bildungsagentur bereits wiederholt zu dem Fall, lehnte das Landratsamt bisher jede Stellungnahme ab. Am Dienstagnachmittag bestätigte Behördensprecherin Kerstin Thöns auf SZ-Anfrage indes das Angebot des Sozialamtes, einen ehrenamtlichen Begleiter zu stellen. „Aber noch fehlt die Entscheidung der Mutter“, heißt es. Eine Entscheidung, die Isa Krönert längst getroffen hatte: Ihr Sohn soll zur Schule gehen können. Übergangsweise eben mit einem ehrenamtlichen Begleiter. Und das habe sie bereits am Mittag gegenüber dem Amt deutlich gesagt.

