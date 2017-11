„Darf ich bleiben?“ Schüler entscheiden in einem Theaterprojekt über das Recht eines Flüchtlings auf sein Leben in Deutschland. Mit ihrem Votum aber bleiben sie nicht allein.

Kommt dieser Typ doch ins Klassenzimmer gestürzt. Sagt, da seien welche hinter ihm her. Warum? Keine Ahnung. Vielleicht haben sie was gegen Ausländer. Bestimmt sogar. Und ihr so?

Für eine Antwort haben die Schüler rund 40 Minuten und einen Lebenslauf lang Zeit. Dass der junge Mann, der nervös gestikulierend seine Geschichte erzählt und dabei immer wieder besorgt aus dem Fenster in den Schulhof hinunter schaut, ein Schauspieler ist, sagt den Achtklässlern zunächst niemand. Doch selbst für diejenigen, denen das Licht recht bald aufgeht, bleibt die Situation irgendwie beklemmend. Manche sitzen mit gesenkten Köpfen da, andere verschränken die Armen vor der Brust. Unsicheres Grinsen, abweisende Blicke. Was geht denn hier ab?!

Ein Theaterstück. Das Theaterpädagogische Zentrum Sachsen ist zu Besuch im Gymnasium Cotta: Projektleiter Dirk Strobel und Darsteller Wolfgang Boos. Ihr Kommen haben sie zuvor mit der Lehrerin vorbereitet, sie eingeweiht und zur Mitspielerin gemacht. Schließlich muss sie auf diesen seltsamen Eindringling reagieren und den Schülern Sicherheit in ihrem gewohnten Umfeld vermitteln. Dafür sorgt auch Dirk Strobel. Er hat das Stück geschrieben und einen dazugehörigen Workshop erarbeitet. Sein Ziel als Theaterpädagoge ist klar: Aufklärung zum Thema Asyl. Der Weg dahin birgt Überraschungen.

Was sollen die Jugendlichen auch davon halten, wenn ein ungebetener Gast erscheint, den Unterricht über den Haufen wirft und rastlos über sich erzählt. Von seinem Leben in Syrien, als Stylist in der Hauptstadt Damaskus oder doch auf dem Dorf, weit weg von urbanem Lifestyle? Als Kämpfer, der alle Feiglinge verachtet, oder doch als ängstlicher Unbeteiligter? Als Mann, der zu Hause super kocht, oder doch als einer, für den Küche Frauenkram ist?

Für die eine oder die andere Variante hätten die Teenager Verständnis. Aber Widersprüche stimmen sie misstrauisch. Bald merken die Schüler, dass der Typ lügt. Hier und da passt nicht zusammen, was er ihnen weismachen will. Warum erzählt er nicht die Wahrheit? Manchmal wird er laut, kracht die Tür ins Schloss, kommt zurück, bittet um Verzeihung, darum, doch bleiben zu dürfen. Dieser Mann aus der Fremde macht es den Jugendlichen schwer, er gibt nicht den braunäugigen, leidgeprüften Flüchtling, den gern zu haben, leicht fallen würde. Er ringt um ein Recht. Sein Bleiberecht. Doch was sagen diese jungen Menschen hier dazu?

Zunächst nicht viel. Die meisten gar nichts. Manche haken nach, stellen die Vita infrage. Wie es sein könne, dass er in Syrien Kämpfer war, aber hier sauber gekleidet erscheint, will ein Schüler wissen. „Warum erzählen Sie Dinge aus Ihrem Leben, die gar nicht stimmen?“ fragt ein anderer. Und was ist denn nun mit diesem Bruder, von dem immer wieder nebulös die Rede ist? Der wird der Schlüssel zur Realität sein, die nicht ins Fluchtbilderbuch passt. Dieser Typ hier ist nicht politisch verfolgt. Weder Hunger und bitterste Armut noch schwul zu sein trieb ihn von zu Hause fort. Seine Geschichte ist beinahe banal menschlich. „Darf ich nun bleiben?“, fragt er und lässt die Schüler antworten, fordert sie auf, sich zu beraten und abzustimmen. Kurz darauf erhält der Fremde mit nur einer Gegenstimme sein Bleiberecht.

Mit großer Spannung hat Dirk Strobel diesen Moment erwartet. Gleich beginnt sein Teil der Arbeit. An das interaktive Theaterstück „Bleiberecht“ schließt sein mehrstündiger Workshop an. Zunächst aber stellt sich Wolfgang Boos als Schauspieler vor. In privaten Klamotten und ohne Akzent beantwortet er Fragen der Mädchen und Jungen. Ob es schwer sei, einen so langen Dialog auswendig zu lernen, wollen sie wissen, und auf welche Weise das Stück entstand, interessiert sie auch. Dirk Strobel griff dafür auf unzählige Begegnungen mit Geflüchteten zurück. Die Geschichte, die er seinen Protagonisten erzählen lässt, ist nicht real, aber realistisch. Eine große Frage nimmt er in die Werkstatt mit: Warum stellt sich dieser Mensch zuweilen anders dar, als er wirklich ist? Den Weg zur Antwort geht Strobel gemeinsam mit den Jugendlichen – über Vorurteile und wie sie entstehen, über eigene Lebenserfahrungen, über Einstellungen zum sogenannten Fremden, über Selbstdarstellung, Wahrnehmung anderer und persönliche Grenzen bis hin zu gesellschaftlichen, politischen und rechtlichen Grundregeln – ein sehr persönlicher Parcours.

