Darf ich bitten?

Tanzgruppenleiterin Katrin Ullrich lädt für den heutigen Mittwoch in die Begegnungsstätte Hufelandstraße 41; heißt die Besucher herzlich willkommen.Foto: Silke Richter

Dosado, Handtour, Paarkreis, Wechselschritt, California Twirl ... Solche und ähnliche Begriffe schwirren an diesem Nachmittag durch den Tanzsaal und signalisieren den Damen, was sie im besten Fall zu tun haben, um der jeweiligen Tanzchoreografie die richtige Reihenfolge geben zu können. Sich die einzelnen Bewegungsabläufe aus dem Stegreif merken zu können, ist bei der Anzahl der vielen verschiedenen Tänze gar nicht so einfach.

Und schon ist es passiert: Eine Dame hat vergessen, dass sie eigentlich den Part des Mannes tanzen müsste; da ist das Tanzpaar leicht aus dem Rhythmus gekommen. Macht aber nichts. Denn das gemeinsame Training soll vor allem Spaß machen. Tanzgruppenleiterin Katrin Ullrich gibt hierbei den Ton an. Und das nicht nur musikalisch per Lautstärkeregler. Dem Beobachter bietet sich in der Begegnungsstätte „Grüner Hain“ ein schönes Bild, in dem sich gemeinsames Miteinander, Freude an rhythmischer Bewegung und am Sport vereinen. Die älteste Tanzgruppe des Nachbarschaftshilfevereins (NHV) feierte am 11. Januar dieses Jahres bereits ihr 20-jähriges Bestehen.

Älteste Dame ist 88 Jahre jung

Begonnen hatte es kurz nach der Gründung des NHV vor 21 Jahren. Mit achtzehn interessierten Teilnehmern startete Bärbel Wetzke den Versuch, langfristig eine Tanzgruppe von Gleichgesinnten zu gründen. Die gelernte Erzieherin hat nach der Wende eine Umschulung zur Seniorenbetreuerin gemacht und bei einem Praktikum erste Erfahrungen im Bereich Seniorentanz machen können. „Mir hat das so viel Spaß gemacht, dass ich später Kurse besuchte, um das Tanzen und Einstudieren von Choreografien erlernen und weitergeben zu können“, blickt Bärbel Wetzke auf die Anfänge zurück, die in der ersten Begegnungsstätte des NHV in der Albert-Schweitzer-Straße 9, im heutigen Mehrgenerationenhaus, stattgefunden hatten. Vor über zehn Jahren wurde der Nachbarschaftshilfeverein dann auch zu einem wichtigen Bestandteil im Leben von Katrin Ullrich, die zwangsläufig aus Not am Mann beziehungsweise in dem Fall der Frau einspringen „musste“, wenn Tanzpartner oder eben dann später auch Tanzlehrerinnen in den Gruppen fehlten. Aus der einst sehr zurückhaltenden Frau ist nicht nur eine selbstbewusste Tanzlehrerin geworden, sondern auch eine Mitarbeiterin, die sich Büroleiterin nennen darf. Die Resonanz bei den Tanzgruppen sei 2017 mit mehr als zehn neuen Mitgliedern quasi „explodiert“, meint Katrin Ullrich. „Die älteste Dame, die bei uns mit tanzt, ist 88 Jahre jung.“

Ein Tag der offenen Tür findet am heutigen Mittwoch dem 21. Februar ab 14 Uhr in der NHV-Begegnungsstätte „Grüner Hain“ (Hoyerswerda, Hufelandstraße 41) statt.

